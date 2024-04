El duque de Kent da un paso atrás en el peor momento de la Corona británica

El duque de Kent, primo de la Reina Isabel II, se ha despedido de su cargo como coronel de la Guardia Escocesa este domingo, 14 de abril, a sus 87 años de edad. El homenaje que se rinde en nombre de los miembros caídos del regimiento y sus familias ha sido el último compromiso al que ha acudido ostentando su título perteneciente a la primera línea de la Familia Real. Delante de todos los presentes del evento, comunicó su decisión y cedió el testigo al que va a ser su sucesor en el cargo: el príncipe Eduardo, hermano del Rey Carlos III.

«Servir como coronel de la Guarda Escocesa desde 1974, el mayor tiempo que alguien ha pasado en este cargo, ha sido un verdadero honor que siempre me llenará de gran alegría. A lo largo de estos años, he visto el trabajo de la Guardia Escocesa durante tiempos de paz y de guerra y he sido testigo de su valentía, coraje, desinteresado y devoción al deber», rezaba el comunicado que han compartido las redes sociales oficiales de la corona británica en nombre del duque de Kent.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Royal Family (@theroyalfamily)

En la actualidad, se había convertido en el miembro oficial de mayor edad de todos los que están en activo en la Familia Real, por lo que ha tenido el placer de estar presente en momentos históricos como el viaje a Irak y Afaganistán en 2008, o todas las ceremonias celebradas de Trooping the Colour, entre otros muchos actos, tal y como explica la institución desde el post mencionado líneas más arriba.

El duque de Edimburgo, emocionado con su nuevo título

Eduardo de Inglaterra, actual duque de Edimburgo, será el encargado de realizar todas las tareas pertenecientes al título a partir de ahora. A través de un comunicado, se mostró visiblemente orgulloso de haber sido el elegido para convertirse en el nuevo coronel de la Guardia Escocesa: «Es un gran honor que Su Majestad me pida y me encomiende servir como el próximo coronel. Sin embargo, acepto con cierto grado de inquietud, ya que, sin duda, se me medirá con el formidable historial y la reputación de mi predecesor. Solo puedo prometer que daré lo mejor de mí», manifestaba.

Al mismo tiempo, el príncipe Eduardo se deshizo en halagos para su predecesor: «El duque de Kent ha sido un extraordinario coronel de la Guardia Escocesa. Aparte de su profundo conocimiento y profunda comprensión del regimiento y de todos los que sirven, pasados y presentes, ha sido un defensor incansable y apasionado», señalaba.

El rey Carlos III, la reina Camila y el príncipe Eduardo en la ceremonia de Trooping Of The Colour en Londres./ Gtres

Este cambio llega en medio del vendaval mediático que ha supuesto la enfermedad de Kate Middleton y el rey Carlos III, los cuales han pospuesto muchos de sus compromisos profesionales para centrarse en recuperarse lo antes posible y someterse en los tratamientos aconsejados por el equipo médico. De esta manera, una vez más, el monarca británico ha demostrado que deposita el total de su confianza en su hermano pequeño en estos difíciles momentos.