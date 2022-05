Este jueves ha acudido a divertirse a El Hormiguero Dulceida. La influencer, que reúne más de tres millones de seguidores en las redes sociales ha conversado con Pablo Motos sobre cómo es el universo 2.0 detrás de la cámara. “Hay mucho trabajo detrás que no se ve”, ha indicado la creadora de contenido. Haciendo gala de su sinceridad, Aida Doménech ha revelado en directo que está atravesando un episodio algo complicado que, precisamente tiene que ver con el mundo al que se dedica.

“Estamos hablando de una cosa muy grave”, ha arrancado. “Tengo un acoso diario por cuentas de Instagram y que, a raíz, sobre todo de mi relación y luego de mi ruptura. No solo a mí, sino a todo el que me rodea, amigos de ella, amigos míos, familiares…”, ha añadido.

Dulceida ha explicado lo que los denominados haters le dicen a través de la Red.“Vigilan a todos los sitios a los que voy… Se meten en los Instagrams de gente que no conocen para ver si he estado en ese sitio, con quién estoy, qué hago… Me insultan todo el rato… Me llaman de todo. Hay algunas a las que he demandado porque me han llegado a decir que si me vuelven a ver con una bandera LGTB me queman viva y que si me ven por Madrid me van a pegar y cosas así… muy fuertes”, ha terminado explicando la invitada.

Su separación

El 15 de octubre del pasado año, Dulceida emitía un comunicado a través de las redes sociales, en el que confesaba que había puesto punto final a su historia de amor con la mujer que se había casadoel 10 de septiembre de 2016 tras años de noviazgo.

«Posiblemente esto es lo que más me ha costado escribir en mi vida. Alba y yo hemos decidido seguir nuestros caminos por separado. Han sido unos meses muy duros, tristes, de conversaciones infinitas y la decisión más difícil que hemos tomado nunca. Pero nos queremos bien, nos queremos fuertes, nos queremos estables y nos queremos felices», comenzó diciendo apenada. «Duele mucho ver que se acaba, pero el amor continua en nosotras y siempre lo hará. Hemos compartido nuestra historia con vosotros desde el principio, la historia de amor más bonita que conozco, un amor tan real, tan de verdad, de película . Un amor que me ha cambiado la vida, con el que he crecido y aprendido y he sido la persona más feliz del planeta. Un amor que ha traspasado fronteras y ha dado fuerza a muchos. Gracias por acompañarnos siempre y por querernos bien. Ahora vamos a cuidar de nosotras mismas, a volar por separado, pero viéndonos de cerca siempre. Gracias por todo lo que me has dado y lo que me has hecho sentir, por hacerme mejor persona, por ser mi equilibrio y por estos 7 años de hacer muchos de mis sueños realidad. Siempre serás mi cacaolat por las mañana», sentenció el escrito que alcanzó un gran número de interacciones.