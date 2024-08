Los dramas de las Campos a punto de cumplirse el primer aniversario de la muerte de María Teresa

Toda una vida dedicada a la televisión, medio que amaba y en el que se desenvolvía a la perfección. Convertida en un icono de la también conocida como caja mágica y en toda una referente de la comunicación, María Teresa Campos nos dejó el pasado 5 de septiembre de 2023 después de ingresar en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz a consecuencia de una insuficiencia respiratoria aguda. Desde entonces, el clan Campos no ha dejado de acaparar distintos titulares en los medios de la crónica social de nuestro país.

Alejandra Rubio, embarazada

Por ahora, ha sido, sin duda, una de las noticias ‘bomba’ de lo que llevamos de verano. A finales de junio, Alejandra Rubio y su pareja, Carlo Costanzia anunciaron a golpe de entrevista que esperan su primer bebé tras iniciar una relación pocos meses antes. Una buena nueva que generó una vorágine de reacciones y críticas hacia la hija de Terelu Campos.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, en Ibiza. (Foto: Gtres)

Ajenos a los comentarios sobre el embarazo, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia pasaron unos días en Ibiza a bordo de un yate de grandes dimensiones. De esta manera desconectaron de la rutina antes de reaparecer públicamente. Una vez regresaron a Madrid, ciudad en la que viven, continuaron con sus quehaceres diarios.

Por otro lado, mientras la colaboradora de televisión ya ha publicado sus primeras imágenes con el hijo de Mar Flores en Instagram, el actor prefiere relegar este aspecto a un segundo plano, optando así por la discreción en el universo 2.o. Sea como fuere, sus pasos y movimientos son seguidos con especial atención.

El distanciamiento de Carmen Borrego y su hijo

Al margen del embarazo de Alejandra Rubio, el nombre de Carmen Borrego y su hijo, José María Almoguera acaparan la primera plana mediática desde hace un tiempo. La entrevista que concedió a Semana Almoguera tras su separadción de Paola Olmedo generó un distanciamiento confirmado con su madre.

José María Almoguera. (Foto: Gtres)

Pese a este delicado escenario que atraviesan madre e hijo, Carmen lanzó un mensaje en directo desde el programa Vamos a ver, haciendo un llamamiento a su hijo para sellar la paz familiar y dejar así atrás las rencillas del pasado. «Y yo digo lo que siempre digo, que no voy a hablar mucho más de él y que vuelvo a repetir mirando a cámara que estoy aquí para lo que necesites y para lo que quieras, en lo que te pueda ayudar. Aquí estaré siempre. Hoy y siempre», expresó, con un hilo de voz y visiblemente afectada por la mencionada situación.

Terelu Campos y José María Almoguera

Mientras que José María Almoguera no se habla con su madre, su tía, Terelu Campos sí que tiene relación él, tal y como ella misma afirmó en ¡De Viernes!. «Le veo habitualmente y mi relación con él es de cariño, como no puede ser de otra manera. Cuando le veo, le pido cositas», expresó.

Terelu Campos, en Málaga. (Foto: Gtres)

Las polémicas declaraciones de Edmundo Arrocet

Por otro lado, Edmundo Arrocet también entra en esta ecuación. El humorista, que estuvo seis años manteniendo una relación amorosa con María Teresa Campos, ha arremetido en varias ocasiones contra el clan Campos. La última vez en una entrevista que concedió al espacio de Telecinco presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona, donde cuestionó a Terelu y Carmen como hijas, entre otras cosas.

Edmundo Arrocet y María Teresa Campos en Marbella. (Foto: Gtres)

«Mi madre nunca lo hubiera consentido y no lo consintió, le hacía más daño hablando de sus hijas que de ella y no quiero contribuir a nada que no le gustara a mi madre», dijo Carmen en el espacio en el que colabora, reaccionando así a las palabras de Edmundo.



Asimismo, sobre la cuestión económica que reclamaba también Edmundo Arrocet, Carmen Borrego también se pronunció, aunque dejó claro que lo hará ante la justicia, dejando así claro los pasos que va a seguir. «Del dinero solo hablaré en un juzgado, que nos demande y nos reclame el dinero que crea conveniente», explicó, seria.

Sea como fuere, la familia Campos tiene varios frentes abiertos tras la pérdida de María Teresa Campos, cuyo primer aniversario de muerte será el próximo 5 de septiembre.