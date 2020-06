Con solo 55 años, Pedro, el único hijo de Laly Bazán y uno de los primos más cercanos a Jesulín de Ubrique ha fallecido en Cádiz tras complicarse el posoperatorio tras una intervención quirúrgica. Así lo ha anunciado la revista HOLA en su versión digital, revelando que Jesús y María José Campanario reaparecieron juntos tras varios meses sin hacerlo en el tanatorio Villamartín de la localidad en la que falleció Pedro.

Según la citada publicación, el paciente llevaba varias semanas ingresado en el hospital y el desenlace fue totalmente inesperado, por lo que el shock de la familia es aún mayor. El primo del torero más famoso de Ubrique era soltero, no tenía hijos y vivía junto a su madre, Laly Bazán. La única hermana de la matriarca de Ambiciones está completamente devastada y, a pesar de las circunstancias, pudo contar en el tanatorio con la presencia y el apoyo de todos sus sobrinos: Jesús, Humberto, Carmen y Víctor Janeiro no dudaron en desplazarse hasta el lugar no solo para dar el último adiós a Pedro si no también para acompañar a Laly en el que ya es, sin duda, el peor día de su vida. Carmen Bazán fue la gran ausente de la ceremonia, al permanecer todavía confinada en su casa por temor al coronavirus. Tampoco estuvo junto a la familia Beatriz Trapote, mujer de Víctor, tras haber tenido que acudir con su hijo a una cita médica.

Apenas han pasado unos días desde que, en el programa ‘Mano a mano’ de la televisión autonómica de Castilla la Mancha, Jesulín se definía como una persona positiva y alegre y contó, además, que toda su familia se encontraba bien y había podido sortear la COVID-19.

Sin duda alguna, ahora Laly Bazán se refugiará en el cariño de los suyos. La tía de Jesulín de Ubrique ha sido durante muchos años uno de los personajes más mediáticos y expuestos de la familia del maestro, habiendo acudido a numerosos programas de televisión para contar su versión de cualquier problema o enfrentamiento que se hubiera achacado a su familia. La hermana de la que fuera suegra de Belén Esteban no ha dudado en dar la cara por su sobrino, por su hermana y por todo lo que ocurría dentro de Ambiciones, llegando a tener fortísimos enganchones con ‘la princesa del pueblo’, a quien ha tildado de mentirosa en numerosas ocasiones.