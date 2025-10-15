La retirada de Morante de la Puebla ha causado una gran conmoción entre los aficionados a la tauromaquia. A lo largo de estos días, y desde que se cortara la coleta por sorpresa el pasado 12 de octubre en la Plaza de Toros de Las Ventas, el apoyo ha sido histórico. Un reflejo de su carrera -y por qué no, de su vida- en los ruedos. Son muchos los rostros conocidos los que, desde entonces, no han dudado en opinar sobre la decisión del maestro: desde políticos hasta rostros habituales del papel couché.

En las últimas horas, María Dolores de Cospedal, que es una presencia asidua en los callejones de las tardes de toros en Madrid, se ha pronunciado sobre la retirada de Morante que no solo afecta, según ha contado la ex política, a los aficionados.

Las emotivas palabras de María Dolores de Cospedal a Morante

María Dolores de Cospedal el pasado 5 de octubre en Las Ventas. (Foto: Gtres)

María Dolores de Cospedal ha sido una de las asistentes a la 23º edición de los Premios Taurinos de Telemadrid. Una gala a la que también acudió la infanta Elena que estuvo el pasado domingo 12 en una tarde histórica de Morante de la Puebla en Las Ventas.

La que fuera secretaria general del Partido Popular ha definido este momento para los taurinos desolador, pues considera que la retirada de Morante «es una gran pérdida». Cospedal solo ha tenido palabras de admiración hacia el diestro retirado, al que espera volver a ver. «También tenemos la gran confianza de volver a verlo torear. Pero esa esencia pura, que es Morante, y esa autenticidad y esa naturalidad que tiene que parece que le sale de dentro torear, también le sale a otros toreros, pero a él de manera especial. Y uno a la plaza va a ver a Morante, antes que al torero y eso es una cosa que no es fácil de conseguir. Le pasaba también a algún que otro torero, pero desde luego a Morante le pasa».

Morante de la Puebla en su retirada en Las Ventas. (Foto: Gtres)

Por su parte, María Dolores «espera que Morante de la Puebla se recupere pronto de todo lo que se tiene que recuperar», haciendo alusión a los problemas de salud mental del maestro, de los que él mismo ha hablado públicamente. «Es un ejemplo de autenticidad, honradez y honestidad de lo que es y de lo que quiere ser para el conjunto de todos los españoles, sean taurinos o no», ha expresado la ex política, que ha reiterado su deseo de volver a ver al sevillano «en los ruedos».

Finalmente, la ex ministra de Defensa ha aplaudido esta decisión del torero, así como su valentía de reconocer que no atraviesa su mejor momento personal: «Todos necesitamos parar de vez en cuando y cuando uno reconoce sus debilidades es porque es una persona valiente y Morante es un valiente dentro y fuera del ruedo».