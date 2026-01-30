La divertida respuesta del Rey Felipe a la prensa en su 58º cumpleaños: "¡No pesan demasiado!"

Este viernes, 30 de enero, es una jornada muy especial para la Casa Real española. El Rey Felipe cumple 58 años y, aunque se desconoce el tipo de planes que llevará a cabo para celebrar la llegada de esta nueva cifra a su vida, lo cierto es que a lo largo de la mañana no ha dejado de lado sus compromisos profesionales. De hecho, ha mantenido un encuentro con la presidenta de la República de Eslovenia, Nataša Pirc Musar, que asistió al segundo Diálogo GWL Voicees, una plataforma para analizar la realidad geopolítica actual y explorar soluciones en las que las mujeres actúen como agentes de transformación.

El Rey Felipe con la Presidenta de la República de Eslovenia, Nataša Pirc Musar. (Foto: Gtres)

En su encuentro, el monarca y la mencionada no han dudado en posar frente a la prensa encargada de cubrir la audiencia, y ha sido en ese momento cuando los periodistas han aprovechado para preguntarle a don Felipe sobre cómo se encuentra con 58 años recién cumplidos. Una cuestión para la que el Rey ha tirado de humor para contestar. «No pesan demasiado», decía con una notable sonrisa en su rostro. ¡Dale al play para verlo!