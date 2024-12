La divertida razón por la que Nuria Roca no hace lista de propósitos de Año Nuevo

Nuria Roca y Juan del Val son considerados una de las parejas más consolidadas y queridas del panorama televisivo en España. Su relación destaca no solo por la cantidad de años que llevan juntos, sino también por la forma abierta, honesta y natural en la que comparten su vida tanto dentro como fuera de los focos. Con la inminente llegada de la Navidad, el matrimonio ha querido compartir los planes que tienen organizados para estas fechas, además de hablar sobre las tradiciones y rituales que suelen llevar a cabo, así como aquellos que prefieren no seguir, en estos días tan especiales.

Aunque muchas personas aprovechan la llegada del nuevo año para hacer una lista de propósitos y deseos, la presentadora ha confesado que no suele hacerlo, y lo ha explicado de una forma divertida: «Yo no suelo hacer propósitos por si acaso no los cumplo. Simplemente quieres hacerlo mejor cada año, y ya está», comentaba ante los medios a su llegada a la fiesta de Navidad de Atresmedia.

Nuria Roca y Juan del Val en la fiesta de Navidad de Atresmedia. (Foto: Gtres)

Por otro lado, confesaba que harán escapadas con ambas familias (la suya y la de Juan) mientras compaginará sus compromisos profesionales. «Hacemos de todo. Escapada nuclear, escapada familiar por ambas partes… De todo», contaban.

El original árbol de Navidad de Juan del Val y Nuria Roca

No obstante, sin duda lo más característico de las Navidades de este matrimonio es su atípico y original árbol de Navidad, que no pasa desapercibido para nadie. «Es muy grande, demasiado grande», comentaba con humor Juan del Val, dejando entrever que el tamaño del árbol es una auténtica exageración en el mejor sentido. Por su parte, Nuria, entre risas, hacía una divertida enumeración de algunos de los adornos que han utilizado: «Tiene de todo. Desde hamburguesas, cafetera, pizza, tacos, sushi, perritos, un jarrón chino, cervezas… Tiene de todo», explicaba.

El matrimonio explicó que, lejos de haber planeado cómo decoraría su árbol en pleno espíritu navideño, se hicieron con todos los adornos durante el pasado verano, aprovechando que los precios eran mucho más bajos en esa época. Algo que fue todo un acierto porque, según dejan entrever en sus comentarios, están más que encantados con el resultado final.

«Me gustó la idea de decorarlo de forma diferente. Aunque ya hay muchos árboles que son así», reconocía Roca, dejando claro que no buscaban necesariamente ser pioneros, sino más bien añadir un toque personal y divertido a una tradición que muchas veces se enfoca únicamente en la estética clásica. De acuerdo con lo que la propia colaboradora compartió en sus redes, el árbol que han utilizado es un abeto natural enraizado que «nace directamente en la maceta y luego se trasplanta».