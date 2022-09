Diego Osorio anuncia la muerte de su madre con un emotivo mensaje

En medio de un ambicioso proyecto en torno al tequila, Diego Osorio ha tenido que hacer frente a una de las pérdidas más dolorosas hasta la fecha. Justo cuando se cumplen 25 años del fallecimiento de su padre, Miguel Osorio y Díez de Rivera, el actor ha tenido que pronunciar un último adiós a su madre, Gloria Nicolás-Correa Barragán. La que fuera esposa del conde de la Corzana ha muerto en Madrid, dejando a sus cinco hijos huérfanos. Un duro varapalo que el empresario ha afrontado dedicándole una emotiva carta en sus redes sociales.

Asegurando estar roto por la pérdida, Diego no ha querido perder la oportunidad de dejar claro lo orgulloso que está de haberla tenido como madre. “El dolor es el precio que pagamos por el amor, y mi alquiler acaba de subir. Ese precio se debe todos los días y de manera triste, lo pago con gusto”, ha comenzado su misiva. En el post que ha compartido con una preciosa foto de ambos, ha querido dedicarle unas bonitas palabras a su progenitora, resaltando el amor que siempre ha demostrado tener hacia sus hijos: “Las madres nos aman de una manera que creemos que debería durar para siempre, al menos la mía lo hizo. Un tipo de amor que hace que todo sea un poco mejor, especialmente cuando está en problemas y en mi caso eso pasó mucho”.

Un momento muy duro y difícil en el que todavía se está haciendo a la idea de que su madre ya no volverá a estar a su lado. “Ahora ella se ha ido pero su amor nunca se irá, y yo me quedo buscando nuevas maneras de amarla. Ella no era perfecta, pero era mi madre y por eso estaré eternamente agradecido y hasta que pueda decirlo de nuevo en su cara en el camino. Gracias y te amo madre”. Para finalizar su carta de adiós, Diego ha citado una frase de Pablo Neruda que resume a la perfección la situación: “Si nada nos salva de la muerte, al menos el amor debe salvarnos de la vida”. La familia y los amigos de Yoyi, como era conocida cariñosamente por sus más allegados, se despidieron de ella el pasado miércoles en el funeral oficiado en la parroquia madrileña de San Agustín.

Un revés que llega en el mejor momento profesional del actor. Gracias a codearse con los miembros de las altas esferas neoyorquinas, Diego Osorio ha conseguido poner en marcha un proyecto en torno al tequila que reúne a algunos de los rostros más importantes de la Gran Manzana. Y es que, el hijo del marqués de los Balbases ya comenzó a formarse en este mundo hace varios años, llegando incluso a formar su propia marca de tequila, Lobos 107, nombre que eligió para homenajear a uno de sus antepasados, el virrey Diego Osorio. Tal ha sido el éxito de su andadura empresarial, que el hijo del conde de la Corzana ha unido fuerzas con personalidades de la talla de LeBron James, Arnold Schwarzenegger o el último en sumarse al proyecto, Paul David Hewson CBE, más conocido como Bono, vocalista de U2.