El día que Teodora de Grecia compartió alfombra roja con Miguel Ángel Muñoz

Teodora de Grecia, cuarta hija del rey Constantino II, nació el 9 de junio de 1983, por lo tanto ya ha cumplido 41 años y es un buen momento para recordar cómo ha sido su vida hasta la fecha. Después de varios intentos fallidos, la princesa se casará con Matthew Kumar, quien le pidió matrimonio en 2018 después de un bonito noviazgo. Pero, ¿qué tiene que ver Miguel Ángel Muñoz con todo esto? El actor coincidió con la prima del Rey Felipe en los Premios Alma, de ahí su conexión.

Teodora se mudó a Los Ángeles en 2010 para centrarse en su carrera como actriz. Poco a poco logró hacerse un hueco en la industria de la interpretación. La primera vez que apareció en una serie fue para dar vida a la secretaria Alison Montgomery en la famosa ficción The Bold and the Beautiful, proyecto emitido en la cadena CBS un año después de que la princesa se instalase en Estados Unidos.

Teodora de Grecia, en Dinamarca. (Foto: Gtres)

Miguel Ángel Muñoz también es actor, de ahí su vínculo con la hija del rey Constatino de Grecia. La sorpresa fue que posaran juntos en los Premios Alma, presentados por la artista Eva Longoria en Santa Mónica. Esta imagen dio mucho de qué hablar en su momento y confirmó el ascenso profesional de Teodora, quien consiguió trabajar en la gran pantalla en 2015 gracias a la película Little Boy.

La boda de Teodora de Grecia y Matthew Kumar

Dejando a un lado el día que Teodora de Grecia posó con Miguel Ángel Muñoz en una alfombra roja, hay que señalar un dato importante sobre su presente. Cada vez se conocen más detalles sobre su boda con el abogado Matthew Kumar, por ejemplo la fecha y el lugar. Los enamorados se darán el ‘sí, quiero’ el el 28 de septiembre en la Catedral de la Anunciación de Santa María de Atenas. Este templo es muy especial para la Familia Real griega, pues fue ahí donde se organizó el funeral del rey Constantino.

La actriz ha elegido septiembre porque es el mismo mes en el que se casaron sus padres, aunque ellos lo hicieron el día 18. La ceremonia de Teodora y Matthew estará oficiada por el arzobispo Jerónimo II y se espera que acudan gran parte de la familia Borbón. Por todos es conocido que las infantas Elena y Cristina se llevan muy bien con sus primas maternas, por eso es posible que se desplacen hasta Atenas para ser testigo de este día tan importante.

Teodora de Grecia con su futuro marido. (Foto: Gtres)

Tal y como ha desvelado la revista ¡HOLA!, Teodora de Grecia le ha pedido a su hermano Pablo que sea el padrino de la boda. Hay que recordar que el príncipe es el actual jefe de a Casa Real helena, por eso esta decisión está cargada de significado. La misma fuente ha tenido acceso al secreto mejor guardado del evento: el taraje de Teodora.

El vestido de la novia está firmado por Celia Kritharioti, quien solo ha tenido una directriz para crear esta joya: debe ser parecido al que llevó la madre de Teodora, la reina Ana María de Dinamarca, el día que se casó con Constantino de Grecia.

La relación de la princesa Teodora con su familia

Teodora de Grecia con su familia. (Foto: Gtres)

La hija de Constantino de Grecia siente que ser hija de un rey no le ha beneficiado, pero cree que tampoco le ha perjudicado. Considera que ha podido hacer con su carrera lo que ha considerado oportuno en cada momento. Esta es la postura que mantiene siempre que le preguntan por su vinculación con la Casa Real helena.

Uno de sus últimos proyectos importantes fue un papel en el corto Static, donde demostró que tiene un gran talento como actriz. Por eso se ha codeado con artistas españoles tan conocidos como Miguel Ángel Muñoz o Antonio Banderas.