La boda en el aire de Teodora de Grecia, salpicada por un escándalo

Teodora de Grecia ha sido una de las asistentes al servicio religioso en memoria de su padre que se ha celebrado en la Capilla de San Jorge en Windsor, poco más de un año después de su muerte. La Familia Real de Grecia, encabezada por la reina Ana María, el príncipe Pablo y su esposa Marie Chantal, acudió al completo a este homenaje, al que no faltaron tampoco miembros de la Casa Real Británica o de la Familia Real de España.

Una cita en la que, más allá de la especial relación que existe entre las diferentes familias reales, pudimos ver a Teodora de Grecia en compañía de su pareja, Matthew Kumar. Un detalle que no debería resultar especialmente llamativo, de no ser porque la hermana del príncipe Pablo de Grecia lleva varios años comprometida con él, pero la fecha de la boda nunca acaba de llegar.

La Familia Real de Grecia en Windsor. / Gtres

Una boda confirmada, pero sin fecha

La hija menor de los reyes Constantino y Ana María de Grecia lleva varios años saliendo con Matthew Kumar, con el que anunció su compromiso en 2018 a través de un comunicado en el que no se confirmaba la fecha del enlace. Un año antes había llevado a Matthew Kumar como pareja a la boda de Philippos Lemos y Mariana Goulandris, a la que también asistieron miembros de la realeza. Un detalle que supuso su presentación oficial cuando apenas llevaban un año de relación.

Sin embargo, desde que comenzara su romance hasta ahora, no son muchas las cosas que han trascendido de la pareja de la princesa. Se sabe que Teodora y Matthew llevan juntos aproximadamente desde el 2016, que Matthew nació en California, pero que es de ascendencia hindú, tiene la misma edad que Teodora y es abogado especializado pleitos sobre indemnizaciones y en el cobro de deudas.

En principio, el enlace se confirmó para mayo de 2020 en la isla de Spetses, donde también se casó el príncipe Nicolás con Tatiana Blatnik. Sin embargo, debido a la pandemia tuvo que aplazarse una primera vez. Sin embargo, por motivos que se desconocen, cuando se fijó una nueva fecha -para el verano de 2023, en Porto Heli-, incluso el hermano de Teodora se había casado con Nina Flohr.

Teodora de Grecia con su prometido. / Gtres

Crisis económica

El estado de salud del rey Constantino y su fallecimiento volvió a truncar los planes de la pareja y la boda, como bien es sabido, sigue en el aire. Una de las cuestiones fundamentales que se apunta como clave para que la boda no llegue a confirmarse tiene que ver con la situación económica de Matthew Kumar que, pese a todo, sigue siendo uno más en la familia. Según la revista Point de Vue, Kumar ha sido suspendido como abogado por la Corte Suprema de California y esta suspensión se debe a una condena de un año que cumplió en régimen de libertad condicional.

Una información de la que, hasta ahora, no se tenía constancia pública pero que, según el citado medio, afecta mucho a la pareja. Tal como apunta la revista francesa, el prometido de Teodora de Grecia ha sido declarado culpable «de múltiples violaciones relacionadas con su manejo de los fondos de la cuenta del fideicomiso del cliente ya que, presuntamente, mezcló fondos personales y legales». Esto significa que utilizó los fondos para hacer frente a sus gastos personales.

Teodora de Grecia con su prometido. / Gtres

Por si esto no fuera suficiente, además, Matthew Kumar no quiso responder a las preguntas del Colegio de Abogados del Estado, cuando comenzó la investigación, por lo que podría enfrentarse a la inhabilitación. A pesar de que se ha visto a la pareja junta en Londres, la oficina de prensa de la Casa Real Griega no ha hecho declaraciones sobre este tema y hace ya tiempo que Teodora no comparte fotografías con su pareja en las redes.

Una princesa diferente

Teodora es la más bohemia de los sobrinos de la Reina Sofía. La princesa decidió perseguir su sueño de ser actriz y en el año 2010 se instaló en Los Ángeles, para poder estar más cerca de Hollywood, después de haber probado suerte en Londres y haber cursado estudios de interpretación en la prestigiosa Universidad de Brown.

Una vez instalada en la ciudad de las estrellas consiguió un pequeño papel en la serie Belleza y poder, así como un rol protagonista en la película Little Boy. Asimismo, participó en algunos cortos e incluso llegó a posar desnuda para concienciar a las mujeres sobre un tema tan importante como es el cáncer de mama. Sin embargo, a pesar de su empeño y de sus esfuerzos, su carrera nunca ha llegado a despuntar.