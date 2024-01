El día en el que Miguel Bernardau rompió su silencio sobre su situación sentimental

Miguel Bernardeau dio el salto a la fama gracias a su participación en Élite, ficción de Netflix que le sirvió para lograr su hueco en el séptimo arte. Desde que se hizo conocido, el hijo de Ana Duato lo tuvo claro y blindó su vida personal relegando a un segundo plano todo lo relacionado con su esfera más íntima. Y así ha sido, aunque no siempre porque ha habido una ocasión en la que ha roto esta regla.

Miguel Bernardeau atendiendo a los medios de comunicación en Madrid. / Gtres

Durante su relación con Aitana, Miguel compartió algún que otro post en sus redes sociales. Hecho que se produjo cuando fue afianzándose su historia de amor, que nació después de que la cantante terminara su noviazgo con Luis Cepeda, a quien conoció en 2017 durante su paso por Operación Triunfo. Ocaña y Bernardeau formaron una de las parejas más estables de la crónica social de nuestro país. Hicieron público su noviazgo en 2019 y a finales de 2022 salió a la luz que habían terminado. Sin embargo, antes de que llegara este desenlace, la pareja promocionó su primer reto profesional juntos, una serie de Disney+ que tiene como título La Última.

Aitana y Miguel Bernardeau en un photocall. / Gtres

Fue cuando asistieron juntos a El Hormiguero, espacio presentado por Pablo Motos donde confesaron cómo se originó su romance. «Nosotros nos conocimos por…», comenzó diciendo Miguel. Seguidamente Aitana confesó que fue por ella. «Le vi en Élite en la pantalla y pensé ¡ay que guay este chico, la verdad!», indicó la artista. «Me gustó. Primero me sorprendió muchísimo como actor (…) lo típico de buscarle en Instagram y miraba a ver si me escribía… cosas así típicas de niña de 19 años», añadió.

Miguel Bernardeau en un photocall. / Gtres

Tras un encuentro virtual en el universo 2.0, ambos tomaron la decisión de quedar a cenar. «Fue un desastre», aseguró Aitana. «Por primera vez en mi vida no comí nada», añadió el actor en clave de humor. «Pensábamos que no nos veríamos ya nunca más porque cuando salimos del local era por aquel entonces el boom de Élite y el de OT, era justo en ese momento y en esa calle de Fuencarral nos paró todo el mundo, si no era por Miguel era por mi y era raro porque la gente nos miraba. De repente, yo me metí en un taxi y Miguel se fue para el otro lado y pensé que no lo volvería a ver en mi vida», terminó explicando la artista mientras Bernardeau asentía con la cabeza corroborando la versión.

Esta fue la ocasión en la que Miguel Bernardeau se abrió en relación a su aspecto sentimental porque tras su ruptura con la catalana no ha vuelto a hacer declaraciones pese a que le han relacionado con otros rostros conocidos, como fue el caso de Ester Expósito, a quien conoció en la ficción de Netflix hace ya seis años. De esta manera, el protagonista de Zorro sigue haciendo voto de silencio.