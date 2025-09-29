El día que Carmen Maura defendió la Transición: "Se preocupaban por los ciudadanos"

Carmen Maura siempre ha sido considerada una de las actrices más queridas y admiradas de nuestro país. Sin embargo, en 2020 tuvo que enfrentarse a una gran oleada de ataques y críticas después que defendiese públicamente la Transición Española y el papel que jugaron los políticos en aquel momento.

Una etapa histórica muy relevante que se iniciaba con la muerte de Francisco Franco en 1975, y que marcaba a todos los españoles para bien o para mal. Así, la actriz intervenía en el programa La Sexta Noche hace ya cinco años, donde aseguraba que los políticos durante el período de la La Transición «sí que se preocupaban por los ciudadanos», algo que no es habitual en la época actual.

«Hay mucha gente ahora mismo que no tienen ni idea de lo que pasaba en la dictadura y lo que luego pasó», afirmaba Maura. «A veces se habla de la Transición de una manera insultante que me pone negra», argumentaba al respecto. «Por lo menos fueron gentes muy diferentes que lograron ponerse de acuerdo, cosa que ahora no consiguen. Son muchos más y cobran mucho más dinero y estamos en una situación mejor. No aguanto que se metan con eso y digan que se hizo mal», sentenciaba contundente.

Declaraciones que dieron pie a una gran oleada de hate en redes sociales, ya que muchos consideraban a Carmen Maura como «una persona progresista, y en muchas ocasiones símbolo de la izquierda en nuestro país».

Del mismo modo, una de las grandes musas de Pedro Almodóvar quiso comparar la situación política de aquel momento, con la actual. Y es que ella aseguraba que los políticos de ahora «no habrían solucionado el problema ni de coña». «Hay gente que ni había nacido ni ha leído como algunos políticos, que nunca han leído un libro entero. Todos me caen fatal. Les dejaba sin sueldo hasta que se pongan de acuerdo, y te aseguro que lo haría», declaraba tajante.

En ese momento, muchos usuarios no dudaban a la hora de volcar su opinión en redes, donde arremetieron con dureza contra la actriz y llegaron a tacharla de «facha» o aseguraban que «siempre estuvo a favor del régimen».

«Carmen Maura está envejeciendo igual de mal que todos los protagonistas de la Movida, que no fue más que un movimiento estético sin ética de los niños bien del franquismo», sentenciaban. «Lo que te hace moderno es el modelo económico que defiendas, no tu vida sexual o teñirte el pelo de rosa», comentaban en Twitter.

«Ya sabemos de que pie cojea Carmen Maura, es una señorita de clase media alta siempre estuvo con el régimen y ahora ya no lo disimula», podía leerse. «Este gobierno hace más por la cultura que todos los demás juntos. En resumen: es una facha», la criticaron con dureza.

Sin embargo, hubo quien no entendía el gran revuelo que se había formado al respecto e incluso le daba la razón. «No sé a qué tanto revuelo con lo que ha dicho Carmen Maura: que los políticos de ahora serían incapaces de ponerse de acuerdo como en el 78 y que muchos ni han leído un libro. Más razón que una santa».