El despiste detrás del impactante cambio de look de Carlos Alcaraz: "Se le fue la mano"
El tenista ha sorprendido con un corte de pelo bastante llamativo y que ha desatado toda clase de comentarios
El propio Alcaraz ha desvelado el motivo que hay detrás de este impactante cambio de look
Carlos Alcaraz ha sorprendido al presentarse en el US Open con un corte de pelo bastante extremo y que ha dejado sin palabras a sus seguidores. Y es que el joven se ha rapado la melena casi por completo, lo que ha desatado toda clase de comentarios y opiniones sobre su aspecto. Y es que mientras algunos han llegado a compararle con David Beckham en su época dorada, otros consideran que este nuevo look no le favorece en absoluto.
De hecho, incluso el propio compañero del tenista, Frances Tiafoe, reaccionaba de una manera bastante divertida al verle. «¡¿Pero qué le has hecho a tu pelo?!», exclamaba, a lo que Carlitos pasaba a explicar que la culpa podría tenerla su hermano.
Carlos Alcaraz en París. (Foto: Gtres)
Según ha detallado el tenista, sentía que su pelo estaba muy largo, por lo que «tenía muchas ganas de cortárselo antes de empezar el torneo». Sin embargo, parece que a su hermano Álvaro se le fue bastante la mano con la máquina de afeitar. «Estaba solo con mi hermano… pero entendió mal la máquina, así que me lo cortó», ha confesado, procurando tomárselo con humor.
De esta forma, «la única manera que había de arreglarlo era afeitarlo por completo, así que es justo lo que hice, de ahí este corte nuevo. Sinceramente, tampoco está tan mal, supongo», argumentaba al respecto.
🎾Carlos Alcaraz comienza con paso firme en el #USOpen de #tenis
✌🏻Venció a Reilly Opelka por 6-4, 7-5 y 6-4
💇♂️Carlitos llamó la atención por su pelo rapado y tras ganar preguntó al público si les gustaba su nuevo look
🙌🏻 Así reaccionaron pic.twitter.com/cG6CkKiSmm
— RNE Deportes (@RNE_Deportes) August 26, 2025
Más allá de tomárselo mal, parece que Alcaraz le ha encontrado también cierta interpretación simbólica al incidente. «La verdad es que no me gusta el pelo, en absoluto, soy el tipo de persona que piensa en solo unos días vuelve a crecer, así que pronto estará bien. Simplemente sucedió así, eso es todo», ha concluido restándole importancia.
El motivo por el que Carlos Alcaraz ha decidido raparse la cabeza
«Ahora mismo no puedo hacer nada más, simplemente reírme de todo lo que se está diciendo sobre mi nuevo corte de pelo. Esta noche fue muy gracioso cuando me vi en la pantalla entrando al estadio, era muy extraño verme tan blanco y sin pelo, espero que me ayudara para ser un poco más rápido», alegaba con cierto tono de humor.
Carlos Alcaraz en el US Open. (Foto: Gtres)
Y es que su nueva apariencia ha desatado toda clase de opiniones al respecto, aunque el propio Carlos no quiera darle más importancia. De hecho, él mismo reconoce que necesitaba un cambio, y en ocasiones no hay nada mejor que empezar de cero.
Además, no es el primer ni el último deportista en atreverse con un cambio tan llamativo. Comúnmente conocido como buzz cut, durante años también se ha asociado con los hombres recién alistados en el ejército, aunque también resulta una elección perfecta de cara al verano para combatir el calor e incluso disimular la calvicie.