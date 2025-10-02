«Quería sincerarme. Desde la honestidad más grande, os quiero contar cómo ha sido este año para mí», han sido las palabras con la que Ana Mena ha dado comienzo a una larga explicación a sus seguidores en la que se ha desnudado por completo. Con una imagen sin ropa, la artista malagueña ha abierto su corazón a su millón y medio de seguidores para contar la razón por la que ha estado desaparecida tanto tiempo y el motivo que le llevó a hacer un alto en el camino para coger aire y comenzar una nueva era -tanto en la música como personal-.

El motivo de su desaparición

En este texto, la intérprete de Un Clásico ha contado que ha «soñado toda la vida con la música y con cantar». Por suerte y por su esfuerzo, la artista ha batido muchos récords y, afortunadamente, ha saboreado estar en lo más alto de la industria de la mano de Sony Music, su discográfica: «He luchado por hacerme un huequito en lo que más me apasiona desde que era niña. En los últimos nueve años, he trabajado sin descanso y no he parado de dejarme la vida en esto, porque me encanta lo que hago. Con sus momentos maravillosos y sus épocas duras». Sin embargo, y tras una vida dedicada de lleno a su gran pasión, la novia de Óscar Casas decidió dar un paso atrás y atreverse a hacer un parón y dedicar tiempo a su intimidad: «Y, de repente, necesitaba respirar. Tener tiempo para ver a mis padres, pasar semanas largas en casa, irme de viaje, escribir canciones sin presión ni prisas, encontrar lo que me gusta, probar, borrar, empezar otro tema, estar con amigos, tener vacaciones, tener vida de persona, volverme a enamorar…».

Ana Mena se desnuda ante su millón de seguidores. (FOTO: REDES SOCIALES)

Ha sido entonces cuando la cantante, a pesar de vivir una vida de focos y luces, ha hablado sobre la cara B de la misma: «No sabéis cuánto lo necesitaba, me encontraba realmente agotada. En este tiempo he podido reflexionar. Me doy cuenta que todos estos años he tratado de cuidar al máximo todo lo que sale de mí, por miedo a exponerme demasiado. Siempre me ha costado agarrar confianza con las personas, a menudo me cuesta abrirme cuando conozco gente nueva. Aunque os parezca increíble, me sigo poniendo terriblemente nerviosa cuando tengo una cámara delante y soy la típica persona que no lo pasa nada bien en los eventos. Inconscientemente, me protejo en una zona de seguridad y, por ese motivo quizás, no me he dejado ver del todo, Ahora, por fin, me apetece atreverme, jugar, sincerarme, fluir…».

Una nueva era

Ana Mena posando en un evento. (FOTO: GTRES)

Finalmente, la artista -que lleva casi un año inmersa en la música-, ha desvelado que pronto sacará nuevo disco: «Siento que esto que os cuento lo vais a poder notar en muchas de las canciones que irán saliendo y, sobre todo, en el álbum tan increíble que os estoy preparando con todo mi corazón. Empecé a trabajar en él en enero de este año y aún está en construcción, en un proceso precioso en el que voy descubriendo poco a poco cómo será. Aún no sé qué color tendrá, ni cómo lo vamos a vestir. Pero lo que sí sé es que va a ser más auténtico y más de verdad que nunca y que no veo la hora de que podáis conocerme a través de todas las letras».