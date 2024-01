David Muro está atravesando uno de los momentos más duros de su vida. Durante varios años, el actor se convirtió en uno de los rostros más conocidos del mundo de la interpretación de España. A pesar de que fue uno de los protagonistas de la conocida serie Escenas de matrimonio y de numerosos proyectos exitosos, actualmente no tiene trabajo y tiene un grave problema económico. Ha sido Ana Rosa Quintana, quien ha comunicado la delicada situación que está viviendo David.

David Muro en ‘TardeAR’/ Mediaset

»Este hombre presentó las Campanadas en 2008, fue protagonista de una de las series más exitosas de toda una época y ahora está en la ruina», ha comenzado presentando la periodista antes de que David Muro comenzara a hablar en la entrevista que había concedido al programa. “Sinceramente, tengo un currículum de mierda, ahora ha dejado de sonar el teléfono», ha revelado el actor ante la expectación de los miles de espectadores que ven cada día el magacín.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de David V Muro (@davidvmuro)

Además de su complicada situación laboral, el actor tiene que cuidar a su madre, ya que tiene varios problemas de salud: “Tiene Alzheimer, cáncer y un montón de cosas más, y no tengo la menor ayuda. No tengo propiedad alguna, yo la tuve que vender para mantener a mi madre», ha confirmado. Asimismo, el artista ha asegurado que también está pasando por un momento económico muy delicado: »Los pocos ahorrillos y las pocas cosas, pues se me han ido o se me están yendo”, ha revelado el actor.

David Muro en una obra/ Gtres

Tras su testimonio, los colaboradores de TardeAR han compartido opiniones sobre esta situación que vivien cientos de actores de nuestro país. »Lo triste en estos casos es que no te llamen y deje de sonar el teléfono para gente que ha estado en la cima», ha comentado la periodista Leticia Requejo. Este suceso pone da énfasis lo que es la fama, que puedes pasar de estar en lo más alto, a estar en lo más bajo.

David Muro comenzó su andadura profesional hace más de 30 años. Sin embargo, el proyecto que fue un punto de inflexión en su vida y que le dio a conocer fue su papel en: Escenas de matrimonio. Más allá de la exitosa serie, ha participado en el Tiempo entre Costuras, Los misterios de Laura, Cuéntame Como Pasó, entre muchas otras.

El lado más personal de David Muro

Desde que comenzó a ponerse delante de las cámaras y empezó a ser conocido, David Muro optó por mantener su vida personal alejada de los medios de comunicación. Pocos son los detalles que se conocen, hasta el punto de que no se le relaciona con ninguna pareja.

David Muro en un evento/ Gtres

A pesar de ello, en alguna ocasión, a través de sus redes sociales ha manifestado que una de sus grandes ilusiones siempre ha sido formar una familia, algo que por el momento, aún no ha cumplido. «Siempre me hubiera haber tenido una pareja para siempre, felices y algún hijo. No hubo suerte, es lo que hay. Lo que ha habido», confesaba en su perfil público. «He seguido viviendo intentando ser feliz y haciendo felices a los demás. No se acaba nada. Todo sigue».