Ana Rosa Quintana arrasa con un dato histórico en el día de su cumpleaños

Este viernes, 12 de enero, es un día muy especial para Ana Rosa Quintana. Y es que cumple 68 años en medio de una etapa profesional, recién estrenada, que le está regalando un éxito más a su impecable trayectoria frente a las cámaras. La veterana periodista abandonó la franja de las mañanas para sustituir a Jorge Javier Vázquez en el horario de las tardes con un innovador magazín (TardeAR) que, a juzgar por los datos trascendidos, está consiguiendo fidelizar, cada vez más, a un gran número de telespectadores.

Ana Rosa Quintana en ‘TardeAR’ / Telecinco

Casi cuatro meses después de su estreno, un conocido digital especializado en televisión ha sacado a la luz los datos que nombran al formato mencionado como el más visto del pasado jueves, con un 11,7% de share y un total de 1.051.000 telespectadores. Así, el espacio televisivo se ha proclamado como líder de su franja de emisión, ganando a su principal competencia (el programa presentado por Sonsoles Ónega desde Atresmedia) con cifras superiores a siete décimas en el tramo de estricta coincidencia en antena. En datos, Y ahora Sonsoles ha registrado 11,1% de share y 998.000 televidentes.

✨️ TardeAR (11,7% y 1.051.000), LÍDER DE SU FRANJA ✨️ BATE RÉCORD ANOTANDO SU EMISIÓN MÁS VISTA en @telecincoes ✨️ En coincidencia con su competidor también es lo más visto con 11,8% ✨️ LÍDER en TC (13%) pic.twitter.com/jEWJqJp7QR — Mediaset España (@mediasetcom) January 12, 2024

Más allá de su principal contrincante, cabe destacar que, verTele!, el medio encargado de desvelar las cifras mencionadas, también ha sacado a la luz que La 1 consiguió una audiencia de 9,5% de share y 854.000 telespectadores con la serie La promesa y el programa El Cazador, los formatos que coinciden en horario con los magacín señalados líneas más arriba.

Sin duda, el giro de 180º que ha dado la carrera de Ana Rosa, tras dejar aparcado su presencia en las mañanas, parece haber sido un acertado cambio que ella misma ya presentaba con ilusión en el día de su estreno, donde recalcó los retos a los que se enfrentaba cada vez que se ponía delante de una cámara: «Meterse dentro de un volcán en erupción, volar en tiempo real desde el plató a Tailandia, viajar en el tiempo hasta el final del mundial femenino o saber si en el juicio de Trump dice la verdad», destacaba mientras daba la bienvenida a TardeAR.

¿Cómo va a celebrar Ana Rosa Quintana su 68º cumpleaños?

TardeAR ha logrado su primera victoria de 2024 ante su competidor el mismo día del cumpleaños de su presentadora por lo que, se podría decir que ha sido uno de los mejores regalos que ha recibido Ana Rosa Quintana el día que sopla las velas de sus 68 años. Con un gran triunfo bajo el brazo, la comunicadora ha desvelado cómo va a celebrar esta especial jornada que, lejos de lo esperado, será tranquila. «El problema de los que cumplimos años a primeros de enero es que venimos de todas las Navidades. Entonces todo el mundo me dice: ¿Vas a hacer algo? Pues no, no voy a hacer nada», comentaba desde la presentación del proyecto 12 meses, 12 causas de Mediaset.

«El año pasado sí que hice un fiestón, pero también porque era un año especial, venía de recuperarme y era un poco celebrar la vida, pero ahora ya la tengo celebrada», confesaba, dejando entrever que será un día tranquilo donde disfrutará de la presencia de sus familiares y amigos más cercanos.