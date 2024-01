Ana Rosa Quintana confirma cómo celebrará su inminente cumpleaños

Ana Rosa Quintana ha reaparecido en la presentación de 12 meses, 12 causas, cita en la que ha concedido una entrevista en la que se ha sincerado y ha hecho gala de su habitual naturalidad frente a los medios de comunicación. En un primer momento, la comunicadora ha indicado cómo ha arrancado este 2024. «Pues con calma, con tranquilidad, como siempre. Trabajando, despacito, bien, contenta», ha comentado. Eso no es todo porque, además, durante la conversación ha revelado cómo pasará este viernes una fecha muy señalada en su calendario. El próximo 12 de enero, la periodista celebrará una nueva vuelta al sol, cumplirá 68 años en un gran momento personal y profesional.

Ana Rosa Quintana en una imagen de archivo / Gtres

El cumpleaños de Ana Rosa Quintana

Ana Rosa Quintana, natural de Madrid, ha indicado que lo principal en el día de su celebración es descansar, sobre todo, porque ha pasado unas navidades ajetreadas. «Pues mira, nada. El problema de los que cumplimos a primeros de enero es que venimos de todas las Navidades, el roscón, las Navidades, la Nochebuena… Entonces todo el mundo me dice: ¿vas a hacer algo?, pues no, no voy a hacer nada», ha explicado en un primer momento, dejando claro que, al menos por ahora, entre sus planes no entra hacer una fiesta por todo lo alto.

Ana Rosa Quintana en una imagen de archivo / Gtres

La comunicadora aprovechará este día para descansar y estar con sus hijos. «No tengo previsto nada», ha resaltado. «El año pasado sí que hice un fiestón, pero también porque era un año especial, venía de recuperarme y era un poco celebrar la vida, pero ahora ya la tengo celebrada», ha dado a conocer.

Destacar que, en 2022, la presentadora vivió un momento muy especial cuando, finalmente, pudo reincorporarse al trabajo después de haber tenido que retirarse, el 2 de noviembre de 2021, de manera temporal de la televisión cuando le diagnosticaron cáncer de mama.

Ana Rosa Quintana en ‘TardeAR’ / Telecinco

«Espero que sigamos muchos más días diciendo los buenos días. Como decíamos ayer. Les dije que nos veríamos pronto, a mí la verdad es que se me ha hecho un poquito largo, pero ya estoy aquí, así que… buenos días». Con estas palabras Ana Rosa arrancó su programa en su esperada vuelta a la también conocida como caja mágica.

Un giro de 180 grados

Con el paso del tiempo, Ana Rosa Quintana cambió su hoja de ruta y pasó de presentar el espacio que lleva su nombre a la franja horaria de las tardes en Telecinco. TardeAR se convertía así en su nueva rutina. Un movimiento de la cadena de Fuencarral que se produjo tras el fin de Sálvame, que se produjo en junio de 2023. Fue en septiembre cuando Quintana debutó en el programa, muy emocionada.

De blanco y con una enorme sonrisa, así llegaba Ana Rosa Quintana a TardeAR en Telecinco. Un estreno en el que la tecnología hizo al telespectador retroceder en el tiempo. De esta manera, la veterana periodista homenajeo a todas las mujeres pioneras de la televisión y, en concreto, a María Teresa Campos, fallecida el 5 de septiembre a consecuencia de una insuficiencia respiratoria.