Ana Rosa Quintana ha hecho gala de su habitual naturalidad y ha confesado qué es lo que le gusta de un hombre. Durante la última entrega de TardeAR, la periodista ha hablado sin tapujos sobre uno de los temas más controvertidos de la semana, todo en una tónica de humor y amable. La periodista ha hablado en directo con Eduardo y Jesús, una pareja que ha recibido muchas críticas porque, en apariencia, tienen mucha diferencia de edad cuando, en realidad, tienen los mismos años.

Ana Rosa Quintana en ‘TardeAR’ / Telecinco

El motivo principal de esta diferencia es porque uno de ellos llevaba el cabello blanco lo que ha llevado a Ana Rosa a comentar si el look capital afecta en los años que una persona puede aparentar. «Mi último novio tenía el pelo blanco, como tú Javier Sardá. Todo estupendo, pero es verdad que la gente me decía, en los primeros momentos que aparecí con él, era como ‘tú estás con él por algo’ y era simplemente por lo del pelo», indicó por su parte en un primer momento Vicky Martín Berrocal en ‘Tarde AR’. Por su parte, Cristina Cifuentes se deshizo en halagos hacia su compañero de mesa diciéndole que con el pelo blanco «estaba muy sexy y no lo cambies porque te queda muy bien».

Ana Rosa Quintana en ‘TardeAR’ / Telecinco

Cristina Tárrega siguió alabando el estilismo Sardá. «Es que él además lo lleva muy limpio, muy arreglado, muy bien lavado porque además no es de esos pelos blancos que tira a verde porque hay que cuidarlo», comentó. Fue en la línea de esta conversación cuando Ana Rosa se sumó a los comentarios del resto de sus compañeros. En medio de la tertulia, la comunicadora confesó cómo le gustaban los hombres. «Los pelos blancos a mí me encantan aunque, en realidad, a mí lo que me gustan son los hombres calvos, es verdad» dijo, provocando las risas de los allí presentes porque, además, su marido, Juan Muñoz, lo es.

Ana Rosa Quintana en una imagen de archivo / Gtres

No es la primera vez que Quintana aprovecha para lanzar un piropo a su esposo. Sin ir más lejos, el pasado 14 de febrero, coincidiendo con el Día de San Valentón le hizo una declaración de amor pública. «Vamos a cumplir ya casi 25 años y estoy exactamente igual de enamorada o más que el primer día», expresó.

Esta confesión de Ana Rosa se produce en las vísperas de Navidad, una de las más especiales para ella justo cuando se cumple poco más de un año de su reincorporación tras haber permanecido alejada del foco mediático durante un tiempo cuando le diagnosticaron un cáncer de mama. Afortunadamente, la presentadora pudo retomar con el tiempo sus compromisos profesionales y, ahora se encarga de las tardes de la cadena del holding italiano tras la suspensión de Sálvame.