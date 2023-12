La crónica social de nuestro país ha estado marcada este año, principalmente y entre otras cosas, por el nacimiento de Ana Sandra. Se trata de la nieta de Ana Obregón y Alessandro Lequio que ha llegado a este mundo mediante la gestación subrogada a través de la genética de su padre, Aless Lequio, fallecido a causa del cáncer el 13 de mayo de 2020. Después de meses de preparativos, este pasado domingo, 17 de diciembre, la presentadora bautizó a la pequeña que llegó al mundo el 20 de marzo en el Memorial Regional Hospital de Miami, en Estados Unidos. El rito religioso tuvo lugar en la iglesia Nuestra Señora de la Moraleja, situada en la localidad de Alcobendas, el mismo lugar en el que Aless Lequio, su padre biológico, fue despedido el 30 de junio de 2020. Sin embargo, hubo una ausencia sonada; la de Alessandro Lequio.

Ana Obregón y Ana Sandra / Gtres

Desde un primer momento, el italiano dejó clara su postura tras el nacimiento de Ana Sandra y, siempre se ha mostrado cauto en sus declaraciones. Ahora, ha sido Ana Rosa Quintana quien ha revelado el motivo por el que el colaborador de televisión ha declinado la invitación a la reunión familiar promovida por Ana Obregón.

Ana Rosa Quintana sobre la ausencia de Alessandro

Ana Rosa Quintana, que guarda una gran relación con Alessandro ha querido pronunciarse al respecto y ha justificado la ausencia de su amigo. «Hay que respetar que cada uno lleve las cosas a su manera», ha comentado la presentadora de TardeAR. La comunicadora ha hecho hincapié en que es una cuestión «muy delicada». «Es una decisión de Obregón en la que Lequio no ha querido participar», ha indicado.»Ana ha estado fatal y esta niña le ha devuelto las ganas de vivir, pero a lo mejor para Alessandro que haya una criatura genéticamente de su hijo es doloroso. No sabemos cómo lo gestiona cada uno», ha finalizado.



Ana Rosa Quintana en directo / Telecinco

Con estas declaraciones, la comunicadora ha echado un capote a favor de Alessandro Lequio. En la línea de lo anterior, Celia, hermana de Ana Obregón tampoco dudó en hablar del contertuliano el día del bautizo, dejando claro que sí estaba invitado. Pues no lo sé, a lo mejor va luego a casa de Ana, vete a saber, no tengo ni idea. Me consta que le ha mandado un mensajito o sea, le llamaría. Me consta. A Alessandro lo queremos muchísimo, pero no sabemos lo que piensa. Las puertas siempre las ha tenido abiertas, siempre, desde el minuto cero que ha nacido la niña y antes», aseguró.

La reacción de Alessandro al bautizo de su nieta

Horas después del bautizo de la pequeña, Alessandro Lequio reapareció en Vamos a ver. Lejos de dar una larga explicación sobre su ausencia, apostó por la misma fórmula que siempre en todo a lo relacionado con este asunto. «Yo, con todos mis respetos al programa y a la madre de mi hijo nunca he dicho nada y no diré nada que tenga que ver con mi hijo», comenzó diciendo. Después, Joaquín Prat preguntó si fue invitado al bautizo.

Alessandro Lequio / Telecinco

«Sí, sí, por supuesto (…) claro que me invitaron y no contesté», indicó el colaborador. «Fue simplemente no contestar, no va con segundas y no va conmigo nada de todo esto». Asimismo, recalcó que esta situación la están llevando desde el «máximo respeto» al tener una disparidad de opiniones sobre la llegada de Ana Sandra.