Descubrimos los planes de Pablo Urdangarin para celebrar su 25º cumpleaños

Pablo Urdangarin está de celebración. El próximo sábado 6 de diciembre soplará las velas de su 25º cumpleaños y, como no podía ser de otra manera, lo hará disfrutando de lo que más le gusta: el balonmano, la vocación que ha heredado de su padre. Aunque por ahora se desconoce si reunirá a sus familiares y amigos para celebrar la llegada de su cuarto de siglo con algún tipo de fiesta o reunión íntima, lo que sí está confirmado es que se desplazará hasta tierras gallegas para cumplir con sus compromisos profesionales.

Tal y como se puede ver en la página oficial de la Liga ASOBAL 2025-2026, el próximo partido de Fraikin BM Granollers tendrá lugar justo el mismo día que el cumpleaños de Pablo Urdangarin. El encuentro se producirá a las 18:00 horas en el Polideportivo O’Gatañal de Pontevedra, donde se enfrentarán al Frigoríficos del Morrazo, el club de balonmano que representa a la comarca del Morrazo de Pontevedra.

Pablo Urdangarin en un partido. (Foto: Gtres)

Una victoria podría convertirse en un regalo perfecto para Pablo, que vive con intensidad cada partido y que se ha ido ganando, con esfuerzo y sacrificio, el cariño de la afición. Aun así, teniendo en cuenta la estrecha relación que mantiene con su familia y su entorno más cercano, todo apunta a que en el caso de ganar, ese no sería su único regalo. Aunque sus obligaciones deportivas pueden impedir que se lleve a cabo un gran festejo, es muy probable que sus seres queridos encuentren la manera de acompañarlo, ya sea viajando hasta Pontevedra o haciéndose presentes de alguna otra forma en una fecha tan señalada.

¿Quién estará junto a Pablo Urdangarin en su 25º cumpleaños?

Aunque aún quedan 48 horas para que llegue el cumpleaños del hijo más mediático de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina, existe una alta probabilidad de que, mientras dispute el partido mencionado, Pablo cuente con el apoyo de su familia. De hecho, no sería la primera vez. En numerosas ocasiones han sido vistos desde las gradas animando al jugador durante sus encuentros deportivos. Es por ello por lo que, tratándose de una fecha tan señalada, no sería de extrañar que alguno de sus padres o de sus hermanos decidiera desplazarse hasta Galicia para estar junto a él. Y es que, dejando a un lado su divorcio, el ex duque de Palma y la hija del Rey Juan Carlos han llegado a coincidir en este tipo de eventos deportivos, uniéndose por un bien común: su hijo. Sin ir más lejos, en septiembre de 2023, con motivo del debut del joven en el club, fueron fotografiados disfrutando del partido junto a sus hijos, Miguel e Irene, y su nuera, Johanna Zott. Una escena que, con motivo del 25º cumpleaños de Pablo, podría volver a repetirse.

Iñaki Urdangarin, Pablo Urdangarin y la infanta Cristina. (Foto: Gtres)

De ser así, la infanta Cristina protagonizaría su primera aparición pública tras la publicación de las memorias de Juan Carlos I en España. Por su parte, Iñaki Urdangarin realizaría la suya propia justo unos días antes de la emisión de su entrevista más personal en La2 Cat.

Por otro lado, Johanna Zott y Victoria Federica, novia y prima de Pablo, también podrían estar presentes en esta especial jornada, ya que a lo largo de estos años se han situado como otras de las animadoras más especiales y cercanas del deportista. De hecho, la apodada como Vic en el universo 2.0. se hizo viral en febrero de 2024 cuando no dudó en abrazar a Pablo tras terminar uno de sus partidos. Además, teniendo en cuenta su repercusión en la red, también ha publicado en alguna que otra ocasión su apoyo incondicional a su primo. «Tiene que ganar mi Pablo», escribió.

La infanta Crisina con Johanna Zott. (Foto: Gtres)

Sea como fuere, lo que está claro es que Pablo Urdangarin es una figura clave en la familia, ya que es el nexo de unión que normalmente suele conseguir reunir al clan con su importante agenda deportiva. Además, con su faceta más discreta, el joven siempre ha sabido mantenerse neutro en medio de la polémica, destacando por su bienestar en todo momento.