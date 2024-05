Desaparece en Malibú el hermanastro de Tatiana de Grecia: se teme por su vida

Inesperado disgusto para la princesa Tatiana de Grecia. Pocas semanas después de que se haya confirmado su separación del príncipe Nicolás de Grecia (hermano de Pablo de Grecia), ahora la que fuera nuera de la reina Ana María se enfrenta a una dura situación. Tal como ha trascendido, su hermanastro, Attilio Brillembourg, se encuentra en paradero desconocido, de hecho, la policía de Los Ángeles ha emitido una alerta para intentar localizarlo, debido a que se teme por su vida, aunque no se han dado detalles sobre los motivos que han despertado tanta alarma.

Según un comunicado emitido por el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles, la última vez que se vio al hermanastro de la princesa Tatiana de Grecia fue la madrugada del pasado sábado en Malibú, una de las más populares de la zona. «Persona desaparecida, Attilio Brillembourg, residente de Nueva York, fue visto el 18 de Mayo a las 01:10, en la manzana 6000 de Vía Murphy, en la ciudad de Malibú. Existe preocupación por el bienestar del señor Brillembourg. Cualquier información, contacte con la oficina de homicidios del Sheriff, departamento de personas desaparecidas», reza que ha publicado la policía.

Detectives need your help locating missing person Attilio Brillembourg. To provide info anonymously, call LA Crime Stoppers 800-222-8477, smartphone:»P3Tips» App or by website: https://t.co/EolYt2qufe@acornnewspaper@TheMalibuTimes@991KBU@CityMalibu pic.twitter.com/uGIUmKFZmx — LASD Lost Hills Stn. (@LHSLASD) May 19, 2024

Desde entonces, no se han tenido más noticias de él, por lo que se han activado todas las alertas para intentar localizarlo. Es más, numerosos efectivos están trabajando de manera intensiva en la búsqueda de Attilio aunque, por el momento, sin éxito. Como es lógico, debido a los vínculos con la Familia Real de Grecia, la desaparición de Attilio ha generado una mayor expectación. No obstante, las autoridades han señalado que, en estos momentos, Attilio no tenía mucha relación con su familia, aunque no se ha especificado el motivo del distanciamiento. Eso sí, varios medios han intentado contactar con la princesa Tatiana de Grecia que, por ahora, no se ha pronunciado sobre este tema.

Confusión del parentesco

Pese a que ahora se sabe que el desaparecido es el hermanastro de la ex mujer del príncipe Nicolás, en un primer momento ha habido cierta confusión sobre la relación de parentesco de Attilio y Tatiana de Grecia. Al principio se pensaba que el desaparecido era el padrastro de Tatiana de Grecia, debido a que comparte nombre con su hermanastro. Attilio Brillembourg se casó con la madre de Tatiana cuando esta tenía apenas seis años y establecieron una relación muy estrecha, de hecho, fue él quien la acompañó al altar el día de su boda en la isla de Spetses con el príncipe Nicolás de Grecia. Un enlace que contó con la presencia de representantes de diferentes casas reales.

Tatiana de Grecia y su padrastro en su boda con el príncipe Nicolas de Grecia. (Foto: Gtres)

Sin embargo, la relación entre Tatiana de Grecia y su hermanastro no es tan cercana, es más, ni siquiera Attilio Jr. tenía en los últimos tiempos mucho contacto con su padre. No obstante, esta falta de relación no es óbice para que la familia esté muy preocupada por este inesperado suceso.