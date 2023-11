Nos colamos en el cumpleaños de Concha Velasco: bombones, tarta, amigos y familia

Manuel Velasco ha vuelto a dar un paso adelante para desvelar cuál es el estado de salud de su madre, la veterana actriz Concha Velasco. El pasado 29 de noviembre cumplió 84 años y sus familiares y amigos le organizaron una bonita sorpresa con una tarta, varios ramos de flores y muchos bombones. Pero, ¿qué ha pasado dentro de esta fiesta? Uno de los primeros en llegar fue Manuel, quien aseguró que el artista «está bien, tranquila y estable».

A pesar de los desafíos de salud que ha enfrentado en este periodo, la veterana intérprete disfrutó de un día especial rodeada de seres queridos. Manuel Velasco asegura que ha sido una velada «muy bonita» que ha animado mucho a Concha. «Ha sido una tarde agradable con familia y amigos. Ha estado muy bien», comenta al respecto. Como no podía ser de otra forma, no han faltado los regalos. La mítica actriz ha recibido detalles de su entorno más cercano y ha estado pletórica.

El hijo de Concha Velasco explica cómo ha sido el cumpleaños

Manuel Velasco visitando a Concha Velasco / GTRES

Manuel Velasco siempre se ha caracterizado por ser amable con la prensa. En un momento dado decidió no dar más información sobre su madre porque había rumores que no se ajustaban a la verdad. Fue en ese momento cuando decidió que Mariló Montero sería la portavoz perfecta. Sin embargo, ha hecho una excepción para hablar con los reporteros e incluso se ha disculpado con ellos por no haber podido salir antes. Según cuenta, es él quien ha organizado el encuentro y tenía que estar pendiente de todo.

La relación abierta y cordial de Manuel Velasco con los periodistas ha sido clave para frenar ciertas teorías. El director de teatro ha demostrando su compromiso con la transparencia y ha tomado las riendas para ayudar a su progenitora. Sus últimas declaraciones han tranquilizado a los fans de Concha, quienes pensaban que la actriz estaba atravesando un momento delicado debido a un posible empeoramiento de su salud.

Concha Velasco, feliz y protegida

Jorge Javier Vázquez con Concha Velasco / GTRES

La exmujer de Paco Marsó, ingresada en una residencia desde febrero del pasado año, ha experimentado una jornada llena de afecto y reconocimiento por parte de amigos y familiares. La dama de la interpretación no está sola, de hecho está más protegida que nunca. Desde que está interna ha sido visitada por numerosas personalidades, como pro ejemplo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Entre las destacadas visitas, resalta la de Jorge Javier Vázquez, quien compartió una tarde con Concha Velasco y después contó el encuentro en Vidas propias, el blog que escribe en Lecturas. «Paseé con ella, estuve con ella en su habitación y me dio mucha alegría saber que recibe visitas sin cesar. Que su hijo tiene que modularlas escrupulosamente para que no se amontonen y así, todos aquellos amigos que deseen visitarla, puedan tener su momentito con ella».

El importante papel que juega Manuel Velasco

Manuel Velasco entrando en la residencia de su madre / GTRES

En todo esto Manuel ha jugado un papel clave. Se encarga de coordinar las visitas para que su madre no se altere. Fue Mariló Montero la que explicó que, después de un encuentro, la actriz recibió ayuda médica.

Mientras tanto, Jorge Javier recueda: «Concha Velasco sigue con nosotros, sonriendo y recogiendo el cariño que ha sembrado después de tantísimos años de entrega a un público que no la olvida jamás. No podía ser de otra manera».