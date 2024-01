Las declaraciones de Ana María Aldón en ‘GH DÚO’ que reavivan su guerra con Gloria Camila

El pasado siempre vuelve. Y la vista está. La participación de Ana María Aldón en GH Dúo, ha reabierto viejas polémicas con su ex marido, José Ortega Cano, y con la familia del torero. Y es que la diseñadora no ha mostrado impedimento en hablar acerca de los motivos que propiciaron su divorcio del diestro, así como sobre la relación que mantenía especialmente con la hija de éste, Gloria Camila Ortega, durante los años que duró su matrimonio; con sus compañeros de concurso. «El niño tiene padre y madre, no hace falta que se meta nadie más. Y si el padre y la madre no tienen problemas, ¿por qué lo van a crear otros?», ha dicho la gaditana en referencia a su hijo en común con Ortega Cano, José María. «Al niño no viene nadie a buscarlo a casa. La que lo lleva y lo trae soy yo», ha añadido.

Estas palabras se suman a las pronunciadas por Gema Aldón, hija de Ana María, en Así es la vida, hace escasos días -«Ahí se metían muchísimas personas que no debían de opinar», dijo-; y no habrían gustado en absoluto a Gloria Camila. La hija del torero y Ana María Aldón, cabe recordar, no mantienen una buena relación desde que se conociera, en octubre de 2022, que el diestro y la diseñadora habían puesto punto final a su romance tras más de seis años de relación y un hijo en común. De hecho, ambas protagonizaron varios enfrentamiento en televisión, en directo, durante el tiempo que Ana María estuvo colaborando con el programa Fiesta, de Telecinco.

Gloria Camila se ha pronunciado a través de su perfil en Instagram, donde reúne a más de ochocientos mil seguidores, sobre las declaraciones de madre e hija; si bien al principio, lo ha hecho tirando de ironía. «Papá ha puesto de moda lo de llevar gafas de sol dentro de una casa», ha comenzado diciendo Gloria en clara alusión a la costumbre de los participantes de Gran Hermano de utilizar este accesorio para progeterse de los focos de la casa de Guadalix de la Sierra. «Estoy cansada de tanta hipocresía y tanto victimismo. No se muerde la mano que te da de comer», ha añadido la ex Supervivientes, dejando entrever que lo que cuenta Ana María Aldón podría no ser del todo cierto y que, además, su padre la podría estar manteniendo económicamente pese a que ya no son marido y mujer.

Esto último, es digno de mención aquí, estuvo sobre la mesa en los días previos a la firma del divorcio del ex matrimonio, que se esclareció, según trascendió, con la custodia compartida de José María y una pensión mensual de mil euros del torero a Ana María Aldón por la manutención del menor; así como de su responsabilidad de pagar todos los gastos implicados en la educación del joven «incluso post mortem».

Ana María Aldón se pronuncia sobre su economía con Ortega Cano

Antes de su entrada en GH DÚO, y para evitar quizás especulacion del tipo anterior, Ana María Aldón, se pronunció públicamente sobre su economía durante el tiempo que permaneció al lado de José Ortega Cano en calidad de pareja sentimental. «Yo he pagado el 50% de casi todo, el 50% de mi boda, el 50% de todo lo que hemos cogido en común. Los gastos de mi boda los he pagado al 50%», dijo dejando claro que ella participaba de la economía familiar. «Gastos de la casa no los he pagado nunca. Que yo tengo otros gastos y una hipoteca también. Si mi marido no me pedía a mí el 50% de los gastos de la casa, quién es nadie para pedirlo», añadió.