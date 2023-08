Daniel Sancho, a punto de salir de aislamiento para convivir con el resto de presos

Desde que salió a la luz el presunto crimen cometido por Daniel Sancho tras asesinar a Edwin Arrieta en Tailandia, uno de los asuntos más comentados al respecto ha sido el día a día del chef en prisión. El hijo de Rodolfo Sancho se encuentra en la cárcel de Koh Samui desde hace tres semanas y según trascendió, sus primeros días entre rejas estuvieron marcados por continuos altibajos en su estado anímico. Es por ello que, desde su ingreso, se encuentra en la zona de aislamiento, concretamente en la hospitalaria, donde está controlado por profesionales médicos sin convivir aún con el resto de los presos, algo que parece que está a punto de cambiar.

Así lo ha comunicado el director de la prisión mencionada, Watcharapong Boonsaoir, quien se ha encargado de explicar en el programa Fiesta, con la ayuda de una traductora, las últimas novedades sobre el estado actual de Daniel Sancho en Koh Samui. «En estos momentos está bien. Aquí tratamos a todos por igual, pero intentamos que se sienta bien porque no tiene familia cerca y los presos también necesitan calor», comenzaba a decir, añadiendo que su comportamiento, por ahora, está siendo muy bueno, colaborando en todo lo posible con los agentes.

El director de la prisión Koh Samui, Watcharapong Boonsaoir, hablando del caso de Daniel Sancho en el programa ‘Fiesta’/ Mediaset

Para un mayor control de su estado de salud, el director ha explicado que se encuentra separado del resto de los presos hasta que el médico considere y compruebe que está capacitado para comenzar su convivencia con los compañeros. «Daniel tiene muchos dolores de espalda, aunque ya ha mejorado algo. Por ahora, estará en la enfermería hasta que el médico esté seguro de que se encuentra bien y de que está preparado para enfrentarse a vivir en la prisión con los demás», explica, haciendo hincapié en que le están sometiendo diariamente a este proceso de adaptación para prepararle mentalmente y trasladarle cuanto antes con el resto.

La decisión de mantenerle separado también es, en cierta parte, una manera de evitar un suicidio. Según Boonsaoir, hay muchos casos donde los detenidos tardan en aceptar su nueva situación de privación de libertad, algo que los lleva a plantearse en acabar con su vida. En el caso de Sancho, al encontrarse todo el día vigilado, es una opción que no podría llevar a cabo. Haciendo referencia a las primeras informaciones que salieron sobre el bajo estado psicológico por el que había atravesado durante sus primeros días en prisión, el director ha explicado que, aunque estuvo unos días triste, no era cierto que estuviera llorando todo el rato. Además, resaltaba que ya no estaba como el principio y que habían notado un cambio notable en él. Un cambio que podría suponer el inminente traslado junto al resto de sus compañeros, aunque todavía no hay una fecha concreta para ello hasta que así lo determinen los profesionales de la salud.

Según Watcharapong Boonsaoir, esta mejoría también ha estado marcada por las visitas que ha recibido por parte de su madre, Silvia Bronchalo. Un movimiento que ha provocado un gran cambio en su estado de ánimo. Siguiendo sus palabras, Daniel Sancho es analizado psicológicamente todos los días por profesionales, pero sostiene que no es el único y que no recibe ningún tipo de trato de favor. «Queremos que esté tranquilo dentro de lo posible», concluye.