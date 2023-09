Después de la visita de Rodolfo Sancho a Tailandia, el caso de su hijo Daniel ha dado un giro inesperado. El joven continúa en prisión por el presunto asesinato de Edwin Arrieta y, tras salir a la luz el vídeo en el que detalla cómo fue el crimen y el posterior descuartizamiento del cuerpo, se han dado a conocer las novedades del entramado, uno de los más mediáticos de nuestro país.

Abandono de la defensa

El equipo legal del chef -y de la familia Sancho en general- es un punto clave en el caso. Desde hace un mes, los abogados de Daniel trabajan mano a mano para su defensa, en un intento de rebajar la pena de prisión e, incluso, esquivar la pena de muerte. Hasta ahora, los abogados que formaban parte de su defensa eran: Marcos García Montes, el abogado de los famosos y la sombra de Rodolfo; Carmen Balfagón, criminalista y portavoz de la familia; Ramón Chippirrás, representante legal; Fernando Oca, el vínculo con Tailandia; y Khun Anan, colegiado en el país del crimen. Cinco nombres igual de importantes en la lista de defensa del joven que han ido desapareciendo.

Rodolfo Sancho y Marcos García Montes en Tailandia / Gtres

Las últimas informaciones apuntan que Daniel Sancho se habría quedado sin representación legal en Tailandia después de la visita de su padre. Según ha comunicado Ramón Chippirrás a ABC, Kunh Anan ya no representa los intereses del chef: «Se ha dejado de trabajar con el despacho de Don Fernando Oca, agradeciendo, como no puede ser de otra manera, el trabajo realizado hasta ahora tanto por Fernando Oca como por el letrado Kunh Anan». Además, ha añadido que ahora están trabajando para buscar una solución y que el hijo del conocido actor español tenga representación en Tailandia. Según el medio, la visita de Marcos García Montes a Tailandia «ha dinamitado las buenas relaciones con el bufete de Fernando Oca porque el letrado español recriminó a su homólogo tailandés, Kunh Anan, que no hubieran pedido las actuaciones policiales». Varios reproches que no han beneficiado en absoluto al acusado, que ahora se encuentra en la cuenta atrás de su juicio, pero sin representación legal.

Programa ‘En boca de todos’ tratando el tema de Daniel Sancho/ Mediaset

Fecha del juicio

Mientras Daniel Sancho continúa en prisión, la investigación sigue su curso, las autoridades continúan intentando esclarecer el asunto y a nuestro país sigue llegando información sobre el caso. Además del último revés judicial, lo último que se ha podido saber es que ya hay fijada fecha para celebrarse el juicio que dictará sentencia para el chef y que establecerá si es culpable o no, además de las penas que le serán impuestas por un crimen que él mismo ha confesado.

Daniel Sancho, detenido en Tailandia / Gtres

El programa En boca de todos ha informado que el jefe de la Corte de los Juzgados de Koh Samui ha confirmado a los medios de comunicación que ya hay fecha establecida para el juicio, aunque los periodistas no han podido fijar un día concreto. «Será durante las primeras semanas del mes de enero. Esto siempre y cuando Daniel Sancho continúe colaborando y confiese, como habría hecho hasta ahora», ha afirmado la periodista Clara Murillo para el espacio televisivo. Eso sí, hay una excepción que podría dar la vuelta al caso: «En caso de que cambie de actitud y no quiera seguir colaborando, la fecha no sería como contamos en las primeras semanas de enero, sino que se dilataría un poco más en el tiempo y habría que esperar más meses para la celebración de este juicio». Habrá que esperar hasta principios de año.

El director de la prisión Koh Samui, Watcharapong Boonsaoir, hablando del caso de Daniel Sancho en el programa ‘Fiesta’/ Mediaset

Además, aunque la ley tailandesa pena el asesinato con premeditación con la pena capital, en el caso de Daniel Sancho podría ser muy diferente. Gracias a su confesión, el joven podría reducir su condena a cadena perpetua e, incluso, podría reducir su pena a cinco años de prisión, de los que tan solo uno lo cumpliría en el país asiático y el resto en España. Pero, como ya hemos podido comprobar, todo puede cambiar de la noche a la mañana.