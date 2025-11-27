Dabiz Muñoz vuelve a la carga con un proyecto que promete arrasar esta Navidad

Esta noche, El Hormiguero recibe a uno de sus invitados más esperados del año: Dabiz Muñoz, el chef que ha cambiado para siempre las reglas de la gastronomía contemporánea y que vuelve al programa para compartir sus nuevos desafíos, proyectos y, por supuesto, su inagotable creatividad. Su visita, ya convertida en una tradición prenavideña, llega cargada de sorpresas, nuevas ideas y ese torrente de energía que lo caracteriza dentro y fuera de los fogones. Cada aparición del cocinero madrileño en el programa de Pablo Motos deja momentazos memorables, ya sea cocinando en directo, desvelando sus proyectos más ambiciosos o mostrando cómo su imaginación desborda todos los límites posibles.

A sus 45 años, Dabiz Muñoz es el chef español más premiado de su generación y uno de los nombres más influyentes del panorama gastronómico mundial. Con tres estrellas Michelin en DiverXO, una en RavioXO y un concepto de cocina urbana que ha revolucionado capitales como Madrid y Dubái con sus StreetXO, Muñoz ha construido un universo culinario propio: atrevido, rompedor, global y absolutamente personal. Su cocina mezcla influencias de todo el mundo con técnicas sofisticadas y una visión que apuesta por la sorpresa constante. Ese estilo único le ha valido ser elegido en múltiples ocasiones como el mejor cocinero del mundo por The Best Chef Awards, un reconocimiento que lo ha situado en la élite internacional.

Dabiz Muñoz en ‘El Hormiguero’. (Foto: Gtres)

Pero el universo XO no se queda solo en sus restaurantes. Dabiz ha expandido su marca con proyectos como GoXO, su exitosa línea de delivery; Pollos Muñoz, que reinterpreta el pollo frito con su sello personal; y los nuevos Hungry Club, espacios diseñados para aeropuertos que buscan transformar la experiencia gastronómica del viajero. Este último proyecto, inspirado en sus incontables horas entre vuelos y terminales, pretende ofrecer una propuesta hedonista, rápida y de altísima calidad para quienes viven entre prisas, esperas y maletas. Una apuesta que confirma que el chef no solo innova en los platos, sino también en los formatos y en la forma de entender dónde, cuándo y cómo disfrutar de la alta cocina.

Su capacidad creativa parece no tener techo. A su tienda online, repleta de vajillas, textiles y objetos del universo XO, se suma ahora un proyecto tan inesperado como fascinante: Xo Time: Las aventuras de Dabiz Muñoz, su primer cómic. Una obra al más puro estilo Tintín en la que el propio chef se convierte en protagonista de una historia de viajes en el tiempo, misterios culinarios y acción trepidante. Escrito por Pedro Hernández e ilustrado por José María Beroy, el tebeo arranca después de que Dabiz sea nombrado Mejor Chef del Mundo por tercera vez consecutiva, momento en el que unos extraños visitantes lo obligan a reproducir una receta elaborada 80 años atrás… con consecuencias de vida o muerte. Así comienza un viaje que lo lleva al París de 1944, donde deberá infiltrarse en las cocinas del mítico restaurante Maxim’s para cumplir su misión. El cómic, que incluye apariciones de su equipo y de su esposa Cristina Pedroche, está disponible en TheShopXo y ya está generando una enorme expectación.

En lo personal, la vida de Dabiz también ha evolucionado al ritmo de su carrera. Su relación con Cristina Pedroche, con quien se casó en 2015 y con quien forma una de las parejas más seguidas del panorama mediático, ha sido un pilar fundamental en su vida y en su crecimiento profesional. Juntos han cosechado éxitos, han ampliado su familia y han construido una marca potente que combina televisión, gastronomía y creatividad sin frenos.