Cristina Pedroche estalla contra Ana Brito por la lactancia y se lía la mundial: "Dando clase"

La polémica ha vuelto a llamar a la puerta de Cristina Pedroche. Y aunque una vez más está relacionada con la maternidad, lo cierto es que en esta ocasión no ha sido por hablar de su propia experiencia, sino por dar su opinión sobre unas declaraciones que ha ofrecido Ana Brito acerca de la lactancia. Todo ha surgido cuando esta última, durante una de las recientes entregas de Poco se habla, en la que entrevistó a la actriz Toni Acosta, aseguró que le parecía «deleznable» que un niño con dientes continuara tomando pecho.

«Cuando ya el niño tiene dientes, me parece deleznable que se siga dando teta. Ó sea, un niño comiendo con la mano calamares y bebiendo teta. Eso lo he visto yo», decía. Como no podía ser de otra manera, las reacciones no tardaron en llegar, siendo la de la matrona Laia Casadevall la más destacada. «Deleznable es ver niños bebiendo bebidas azucaradas. Pero mejor atacar la lactancia materna, que es un bien de salud pública incalculable y que por culpa de comentarios de este tipo, entre otros mitos, muchas mujeres no se atreven a dar la teta en público o se avergüenzan de ello. Siendo madre, me esperaba más de ti. Ojalá más sororidad y menos desprecio y juicio a las crianzas ajenas. Y ojalá más apoyo y sostén para ver algún día a más bebés con dientes mamar y no con chicles, chetos o Coca-Cola», escribía junto a muchos otros que opinaban de la misma manera.

A los bebés les salen los dientes a partir de los 6 meses. La osadía de esta persona..

Un poquito de coherencia, que la información y el respeto son gratis Ana Brito @elshowdebriten #LactanciaMaterna #crianzarespetuosa pic.twitter.com/ANlTj9Y6KU — Pau (@Humphreybegood) November 18, 2025

En ese momento, Pedroche no dudó en responder al comentario citado, dándole la razón y asegurando que ella era de ese tipo de madres. «Laia, como siempre, dando clase. Aquí otra madre con su hija con dientes que sigue con lactancia», sentenciaba, dejando más que claro que no estaba de acuerdo con las palabras de Ana Brito al respecto.

Quien también dio su opinión al respecto fue Jonan Wiergo, influencer y ex concursante de Supervivientes, el cual compartió el video del fragmento del podcast en las historias de su Instagram y escribió: «¿Pero esta tía random?». Por ahora, Ana Brito no se ha pronunciado al respecto, aunque teniendo en cuenta la naturalidad y la espontaneidad con la que siempre actúa, existe la posibilidad de que explique su postura en cualquier momento.

La maternidad de Cristina Pedroche

Desde que en julio de 2023, Cristina Pedroche dio a luz a su primera hija, su vida dio un giro de 180 grados. La presentadora reconoció haber sufrido depresión posparto, así como con la llegada de su segundo hijo, ha confesado que le está resultando difícil combinar la maternidad con el trabajo. Las críticas desde que se convirtió en madre han sido constantes, algo que la televisiva no consigue entender.

Cristina Pedroche en un evento de Atresplayer. (Foto: Gtres)

De hecho, en una entrevista concedida a HuffPost, aseguró que lo único que pedía era que las madres «no se juzgaran unas a otras». «Nos debemos dar la mano, apoyarnos y sostenernos. Si una madre está haciendo algo, por algo será», explicaba. Una postura que mantiene a día de hoy y que, seguramente, le ha hecho estallar contra Brito por opinar sobre la lactancia en niños más mayores.