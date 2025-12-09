La mañana de este martes dejó una de esas estampas tan propias de la Navidad madrileña: la Plaza Mayor repleta de visitantes, los puestos del tradicional Mercado de Navidad decorados con minuciosidad y un ambiente festivo que marcaba el punto álgido del puente de la Constitución. En medio de ese escenario, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, protagonizó un pequeño momento que no pasó desapercibido durante su recorrido por los puestos. Un comerciante, en un gesto de cortesía, trató de regalarle una bola de Navidad artesanal. Almeida, sonriente, agradeció amablemente el detalle, aunque declinó aceptarlo, todo apunta, para evitar compromisos y mantener la neutralidad institucional que exige este tipo de visitas.

Acompañado por el concejal del distrito Centro, Carlos Segura, el alcalde recorrió con calma el mercado, saludando a comerciantes, atendiendo a los ciudadanos que se acercaban a pedirle una foto y escuchando las inquietudes de quienes trabajan cada día para mantener viva una de las tradiciones más emblemáticas de la capital. Las cámaras captaron cómo Almeida observaba con detenimiento los productos artesanales, desde figuras de belén hasta adornos pintados a mano, interesándose por los detalles que dan vida a este mercado histórico.

José Luis Martínez-Almeida en el mercado de Navidad de la Plaza Mayor. (Foto: Gtres)

Las sonrisas y el ambiente distendido fueron el preludio de un balance optimista. Tras la visita, el regidor destacó que el puente de la Constitución había sido «muy satisfactorio» tanto desde el punto de vista turístico como económico. Según señaló, la capital rozó el 90% de ocupación hotelera, un dato que confirma el enorme atractivo que Madrid ejerce en estas fechas. «También ha sido muy positivo en todo lo que respecta al ocio, al turismo nocturno y a la restauración», afirmó, subrayando que los principales sectores vinculados a la campaña navideña han registrado cifras notablemente buenas.

Uno de los aspectos más celebrados fue la ausencia de incidentes relevantes. Los sanitarios de Samur solo tuvieron que intervenir en casos leves, como torceduras de tobillo o mareos aislados, sin que se registrara ninguna situación de gravedad. Tampoco hubo problemas significativos relacionados con la seguridad. Para Almeida, estos datos confirman que Madrid es «una ciudad preparada, acogedora y de brazos abiertos», capaz de gestionar grandes afluencias sin perder su esencia hospitalaria ni comprometer la convivencia.

José Luis Martínez-Almeida en el mercado de Navidad de la Plaza Mayor. (Foto: Gtres)

La Navidad más especial de Martínez-Almeida