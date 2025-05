Jesús Hermida, el hombre con el flequillo más famoso de la historia de la televisión, fue un maestro que dejó una huella imborrable en el mundo de la comunicación. Aquel que se hizo cargo de la corresponsalía en Nueva York en 1968, justo el día en que Martin Luther King fue asesinado, fue capaz de transmitir la esencia de los momentos más cruciales de la historia con una mezcla de rigor y emoción. Su capacidad para captar lo que sucedía detrás de cada noticia era tan única como su inconfundible verborrea. Pero, más allá de las coberturas históricas y los premios, su verdadero legado fue el de ser un auténtico cazatalentos. Y es que, si algo marcó su carrera, fue su ojo clínico para descubrir a nuevas voces del periodismo, a quienes convirtió en referentes.

Entre las voces que Jesús descubrió y formó, destacan las “chicas Hermida”, un grupo de periodistas que, bajo su tutela, se convirtieron en grandes figuras de la televisión española. No solamente vio en ellas el talento, sino también la valentía y la autenticidad necesarias para marcar una diferencia en el mundo de los medios. ¿Qué fue lo que vio en ellas? A menudo se lo preguntan quienes lo conocieron, pero lo cierto es que las oportunidades que les brindó fueron el primer paso hacia una carrera exitosa.

María Teresa Campos, Concha Galán, Belinda Washington, Irma Soriano, Consuelo Berlanga y Nieves Herrero, entre otras, trabajaron codo a codo con el gran maestro, quien no solo fue su mentor, sino también un amigo y guía. Nieves Herrero lo recordó en una entrevista para Mujer Hoy, cuando le confesó que, aunque inicialmente dijo que no, tras un casting algo «loquísimo», Él supo que era justo lo que buscaba. Así, con su instinto único, el comunicador ayudó a cada una de ellas a encontrar su voz y a romper barreras, enseñándoles no solo a informar, sino a tocar el alma del público. A diez años de su partida, su legado sigue vivo, no solo en las pantallas, sino en cada periodista que, como él, lucha por contar la verdad sin miedo.

María Teresa Campos

María Teresa Campos en Sevilla. (Foto: Gtres)

María Teresa Campos, la chica Hermida que más brillo dejó en la televisión, fue la fiel discípula que no solo heredó el talento de su maestro, sino que lo superó con creces. Tras su debut en 1981 como colaboradora en Esta noche, su carrera despegó con programas como Estudio Directo y La Tarde7, donde ya apuntaba maneras. Pero fue en 1986 cuando Jesús, al verla en acción, le brindó la oportunidad de unirse a su equipo, marcando un antes y un después en su carrera. Gracias a su naturalidad frente a las cámaras y su capacidad única para conectar con el público, la madre de Terelu Campos no solo ascendió, sino que se convirtió en la reina de las mañanas, liderando espacios como A mi manera, Pasa la vida y Día a Día. Su carisma y su visión de la televisión la convirtieron en un fenómeno, y con cada programa que tocaba, convertía en “oro” las audiencias.

Aunque se retiró en 2021, su legado sigue siendo palpable en cada rincón de la televisión española. Su muerte el 5 de septiembre de 2023, rodeada de su familia en la Fundación Jiménez Díaz, marcó el fin de una era dorada.

Consuelo Berlanga

Consuelo Berlanga, una de las figuras que también formó parte del selecto grupo de las «chicas Hermida», supo brillar con luz propia en la televisión española. Su carrera despegó en 1987, cuando se unió al equipo de Por la mañana, un programa que le permitió demostrar su talento y desparpajo ante las cámaras. A lo largo de los años, Berlanga siguió demostrando su versatilidad con espacios como Tan contentos en Antena 3, Qué pasó con en Canal Sur y el peculiar Waku-Waku. «Hermida me llamaba ‘Señorita Consuelo’ y me propuso que me fuera a su equipo al informativo de Onda Cero», revelaba la periodista, recordando con cariño sus inicios junto a su mentor. Además de la televisión, Berlanga se atrevió con la radio y hasta con la aventura de Supervivientes en 2010, siempre buscando nuevos horizontes.

Sin embargo, su vida no solo ha estado marcada por la televisión, sino también por el profundo amor que sentía por su familia. «Mi prioridad siempre fue la familia, mi hijo y mi marido», confesaba con emoción. La periodista estuvo casada durante 39 años con el odontólogo Ricardo Pita, a quien perdió en 2024. «Estoy jodidilla, pero sé que lo voy a conseguir porque él está conmigo», compartió entre lágrimas, mostrando su fortaleza ante la adversidad. A sus 68 años, Consuelo sigue siendo un ejemplo de resiliencia, sin dejar que la tristeza empañe su legado como una de las periodistas más queridas y admiradas por su elegancia, humor y profesionalismo.

Nieves Herrero

Nieves Herrero en la presentación de su libro sobre Carmen Cervera. / Gtres

La periodista Nieves Herrero ha demostrado que su pasión por la comunicación va más allá de los micrófonos y las cámaras, convirtiéndose también en una autora consumada. Su última novela, Luna roja, es un reflejo de su destreza para contar historias, una faceta que la ha acompañado a lo largo de su carrera. Pero antes de conquistar el mundo literario, Herrero vivió su gran momento en televisión, donde su conexión con Jesús Hermida fue inmediata. «La oportunidad que me dio Jesús nunca la olvidaré», confesaba. Su entrada a TVE como redactora de Por la mañana marcó el inicio de una colaboración que se consolidó con el icónico programa A mi manera, donde ambos formaron un binomio indisoluble. Esta experiencia la catapultó a crear su propio espacio, De tú a tú, donde su talento y carisma fueron aún más evidentes.

Su carrera se expandió con gran éxito en distintos medios, como su paso por Cita con la vida en Antena 3, Hoy es posible en TVE y Lo que es la vida en RNE. Además de su faceta como comunicadora, se dedicó con fervor a la enseñanza, impartiendo clases en la Universidad Europea de Madrid y el Centro Universitario Villanueva. Su capacidad para conectar con las personas, ya sea ante las cámaras o en las aulas, la convirtió en una figura admirada. «Ser periodista es un arte, pero también es un compromiso», decía.

Silvia Jato

La primera presentadora, y única mujer al frente de ‘Pasapalabra’ fue Silvia Jato/Atresmedia

Silvia Jato, conocida por su paso como presentadora de Pasapalabra, Allá tú y Descubriendo Madrid, ha dado un giro inesperado a su carrera, volcándose en una causa muy personal: la prevención del consumo de alcohol en menores. «Mis hijos estaban en plena adolescencia y me sentí identificada», confesó. A través de la Fundación Alcohol y Sociedad, lleva años educando a los jóvenes sobre los riesgos del alcohol, ayudándoles a fortalecer su autoestima y ofreciéndoles las herramientas para decir «no». Este curso, su misión, es formar a 80.000 menores en diversas comunidades autónomas, sin coste para la Administración, gracias a sus Patronos.

Mariló Montero

Mariló Montero posando en Madrid. (Foto: Gtres)

Llegó a la televisión con una confianza desbordante y una determinación de hacer historia. Hermida, sin saberlo, le dio el empujón que necesitaba para conquistar la pantalla. «Me enseñó que si no pones pasión en lo que haces, mejor te quedas en casa», confesó Mariló con una sonrisa. Y vaya si lo aprendió, porque desde Telemadrid hasta Telecinco y Antena 3, no dejó escapar una oportunidad. Sin embargo, fue en La mañana de La 1 donde realmente se ganó su corona, plantando cara a la mismísima María Teresa Campos con su estilo fresco y audaz. La reina de las mañanas no temía nada, ni siquiera a un café revuelto con titulares. Pero la historia no termina ahí. A pesar de haber estado en la cima, Mariló sigue siendo una fuerza imparable, sumándose a proyectos como Espejo Público y demostrando que no hay quien la olvide.