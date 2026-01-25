Cuatros de Will Smith, lujo y mucha seguridad: así es la mansión de Arbeloa en Madrid

Álvaro Arbeloa se ha convertido en uno de los deportistas del momento. Después de la destitución de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid, ha sido el protagonista de nuestra noticia el encargado de tomar el control del equipo blanco. Recordemos que el ex lateral del club se estaba ocupando del Castilla, pero al enterarse de los movimientos de la mencionada formación decidió modificar su hoja de ruta. A partir de entonces, son muchos los que tienen los ojos puestos en él, pero ¿cómo es en las distancias cortas?

Arbeloa vive en Madrid junto a su familia, pero no en una zona cualquiera. Según los datos que hemos recogido en LOOK, tiene una mansión en la urbanización más lujosa, privada y segura de la ciudad: La Finca. Allí viven otros rostros conocidos, presentadores, cantantes y estrellas que quieren disfrutar de la capital sin renunciar a su intimidad. Sin embargo, en esta pieza vamos a hablar del nuevo entrenador de Real Madrid, pues su casa llama la atención tanto por su tamaño como por lo que hay en el interior.

Obras de arte y mucho lujo

El entrenador del Real Madrid ha formado una bonita familia junto a su mujer, Carlota Ruiz. Se casaron en Zaragoza, durante una boda que tuvo mucha repercusión en la crónica social porque son un matrimonio que genera bastante interés. Como es normal para la edad que tienen, los hijos de Arbeloa, Alba, Raúl, Vega e Inés, viven apartados del foco mediático y gracias a La Finca pueden protegerse de los curiosos. Eso sí, todavía hay mucha gente que se esfuerza por conocer algunos detalles sobre la residencia del deportista.

Arbeloa entrenando en su casa. (Foto: Instagram)

La mansión de Álvaro Arbeloa tiene 600 metros cuadrados está situada en un rincón perfecto dentro de La Finca. Como era de esperar, el inmueble cuenta con un formidable jardín donde los pequeños de la familia pueden disfrutar de la naturaleza: hacer deporte, jugar, tomar el sol o darse un baño. Fuentes cercanas aseguran que esta casa está diseñada precisamente para eso. Es decir, no es un proyecto pensado para presumir, sino para pasar aprovechar los pequeños momentos.

Por otro lado, algunas publicaciones de redes sociales han dejado al descubierto el secreto de la casa de Arbeloa. Sí, es una casa pensada para la familia, pero eso no significa que sus propietarios no hayan pensado en el lujo, tanto para decorar como para organizar la distribución. En Instagram hay imágenes que evidencian el buen gusto de Arbeloa y su mujer, quienes se han hecho con cuadros Heidi Klum y Will Smith.

Un salón de gran tamaño

Arbeloa con su mujer. (Foto: Gtres)

Uno de los aspectos más destacados de la casa de Arbeloa es el salón, situado en una zona estratégica. Es un espacio de gran tamaño pensado para reuniones de amigos o familiares. Es el epicentro de todo, allí surge la magia y por eso lo han cuidado tanto.

Arbeloa y Carlota Ruiz han demostrado tener un gusto excelente. Han apostado por buenos materiales, por obras importantes y por una urbanización que no ha dejado de revalorizarse. Con todo esto, podemos decir que el ex futbolista no sólo tiene talento para el deporte, también para saber dónde debe invertir.