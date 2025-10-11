Sandra Barneda y Nagore Robles estuvieron juntas durante más de cinco años. Un amor que se forjó tanto detrás como delante de cámaras, donde les veíamos derrochar una gran complicidad cada vez que coincidían en algún programa de televisión. De hecho, hacían oficial su romance con un precioso mensaje en redes sociales.

«Fue difícil compartirte y más en un plató, pero qué hay que no superemos. Siempre es un placer tenerte cerca. Eres de las mejores colaboradoras», escribía Barneda deshaciéndose en elogios hacia su entonces novia. De hecho, la presentadora aseguraba que enamorarse de Nagore «era lo más fuerte que le había pasado nunca».

Nagore Robles y Sandra Barneda. (Foto: Gtres)

Una preciosa historia que, lamentablemente, llegaba a su final en 2022, después de haber superado una gran crisis y darse una segunda oportunidad que no terminó de funcionar. Ambas, pusieron fin a su noviazgo de forma amistosa, procurando preservar todos los buenos momentos que llegaron a compartir. Así lo explicaban en el comunicado conjunto que emitieron.

Sandra Barneda y Nagore Robles. (Foto: Gtres)

«El amor también significa aceptar los finales y dejar ir aunque sea una decisión difícil», informaban a sus seguidores, quienes habían seguido de cerca cada paso del romance. «Tomamos caminos separados pero deseándonos siempre lo mejor la una a la otra», detallaban sobre esa delicada decisión que les había tocado tomar.

Al estar en el foco mediático constantemente, es inevitable pensar que eso terminó pasándoles factura de la peor manera en su relación. «Yo tuve una relación muy mediática, que fue con Nagore, no estaba acostumbrada, entonces lo pasé mal por ese punto de estar tan expuestas. No me gustaba», se sinceraba Sandra al respecto en el pódcast de Laura Escanes Entre el cielo y las nubes.

Así, actualmente la presentadora procura llevar su relación con Pascalle Paerel de una manera algo más natural, pero conservando la discreción en todo momento. Recientemente, Sandra y Nagore volvían a coincidir en el plató de Conexión Honduras, donde los espectadores notaron una gran frialdad y tensión que antes no existía entre ellas.

La frialdad en su último encuentro televisivo

Todo ocurrió cuando la vizcaína entró al plató para hablar sobre el casting de GH Dúo, y se fue al centro del mismo, donde la esperaba Barneda. En ese momento, en vez de saludar a su ex, Robles optaba tan solo por colocar la mano en su espalda unos segundos, educadamente, y sin dar pie a ningún tipo de abrazo o contacto físico. Un distanciamiento que se ha hecho más que palpable para los televidentes.

«Y eso que Ayuso decía que en Madrid no te encontrabas con tu ex», comentaba una usuaria tras ver el vídeo del momento. «Esto ya lo tenían más que hablado, es incómodo y más si no habéis acabado bien la relación. Aunque el rencor debe desparecer poco a poco y deberían tenerse un algo de cariño… no sé», afirmaba otra.