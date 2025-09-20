El criticado vestido de Yolanda Díaz en el Festival de San Sebastián y otros looks espantosos

El Festival de Cine de San Sebastián se ha consagrado como uno de los acontecimientos culturales más importantes a nivel nacional. La cita, que gira en torno al séptimo arte, reconoce con sus premios el talento de figuras internacionales del ámbito de la interpretación. Un amplio jurado es el encargado de determinar quiénes son los merecedores de las diferentes Conchas de oro y plata que se entregan en una de las noches más especiales para la ciudad vasca.

Para esta ocasión, todos los asistentes sacan sus mejores galas y tratan de ser los mejor vestidos de la alfombra roja. Los hay que lo han conseguido, pero otros se han quedado en el intento e incluso se han posicionado como los peor vestidos del photocall. Los patinazos estilísticos no dependen más que del gusto de los protagonistas; por tanto, no ha estado libre de fallar ninguno de los presentes en San Sebastián, a pesar de pertenecer a diversos ámbitos de la vida.

El espanto de Yolanda Díaz

Si bien es cierto que la imagen de Yolanda Díaz ha mejorado sustancialmente desde que recibe en su cuenta bancaria un alto salario público, hay ocasiones en las que todavía continúa mostrando su propia esencia. Hasta San Sebastián, la Ministra de Trabajo y Economía Social de España se ha trasladado acompañada de Ernest Urtasun, el Ministro de Cultura. Como no podía ser de otra manera, Díaz ha tratado de destacar como una de las mejor vestidas, pero nada más lejos de la realidad. Su vestido azul de tafetán no consiguió, ni siquiera, hacerla pasar desapercibida.

Ernest Urtasun y Yolanda Díaz en el Festival de Cine de San Sebastián. (Foto: Gtres)

El camisero cruzado con juego de volúmenes en la manga y en la falda por el que apostó la política no estuvo exento de críticas. Tal y como se aprecia en las imágenes, llegó con él arrugado y, lo que aparentemente se le olvidó a la Ministra, fue hacer el bajo con los zapatos adecuados, ya que se percibe largo para la altura elegida. Otra de las cosas que ha llamado poderosamente la atención ha sido su aún llamativo bronceado y la chapa reivindicativa que llevó en el escote, que también llevaban otros muchos asistentes.

El traje de Pedro Almodóvar

Pedro Almodóvar, uno de los grandes directores cinematográficos de este país, tampoco quiso perderse este evento. A pesar de que el manchego invierte abultadas cantidades de dinero en su armario, no consigue triunfar con sus elecciones que, muy habitualmente, están envueltas en polémica. La última fue el mes de agosto cuando optó por un polo de una conocida marca italiana de más de 800 euros para andar por casa y para grabar un video en el que pedía a Pedro Sánchez romper relaciones con Israel. Una prenda contrasta con sus ideales políticos y que le catalogan como miembro inexcusable de la izquierda caviar.

Pedro Almodóvar en el Festival de Cine de San Sebastián. (Foto: Gtres)

Esta vez se ha decantado por un traje de blazer y pantalón color granate sin ningún tipo de luminosidad y lo ha acompañado con una camisa rosa bebé que tampoco destacaba. Su característica cabellera blanca y unas gafas de sol oscuras han sido sus complementos. Algo que, rodeado de estrellas, no le ha hecho despuntar para bien, sino todo lo contrario.

El arriesgado tono de Cayetana Guillén Cuervo

A pesar de su carisma y su buena actitud, Cayetana Guillén Cuervo también se ha colado dentro de la lista de peor vestidos del Festival de Cine de San Sebastián. El vestido, de diseño impecable, estaba compuesto por un cuerpo de raso palabra de honor ligeramente redondeado hacia la clavícula y una cascada de volantes de tul, que eran los grandes protagonistas de la apuesta.

Cayetana Guillén Cuervo en el Festival de Cine de San Sebastián. (Foto: Gtres)

Sin embargo, el motivo de su error reside en el color. Se trata de un quisquilla vibrante, un tono arriesgado que no ha hecho otra cosa que restar solera y sofisticación al estilismo y que recuerda a una tela carnavalesca más propia del mes de febrero.