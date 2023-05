Cristina Reyes, la gran aliada de Tamara Falcó camino al altar

Quedan poco más de cuarenta días para que Tamara Falcó (41) e Iñigo Onieva (33) se conviertan en marido y mujer en una ceremonia que tendrá lugar en El Rincón, el palacete del siglo XIX construido en 1862 por orden de Juan Manuel de Manzanedo y González, duque de Santoña, que la Marquesa de Griñón heredó de su padre, Carlos Falcó, tras su fallecimiento el 20 de marzo de 2020 en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, en Madrid.

Se espera que hasta allí se desplacen los familiares y amigos más allegados de la pareja, entre quienes destacan Isabel Preysler (72), los hermanos de Tamara, Manolo, Xandra, Duarte y Aldara; así como su primo Álvaro, Marqués de Cubas, la actriz Alejandra Onieva (30) o Cristina Reyes (41), amiga íntima de la socialité, quien en los últimos días ha copado varios titulares de la crónica social tras pronunciarse al respecto de que la firma Sophie et Voilà anunciara, hace escasos días, que finalmente no diseñará el vestido de la hija de la Reina de corazones.

«Lo que te puedo decir es que me enteré ayer, lo mismo que ella, a través del comunicado. Me pareció bastante fuerte, tengo que decir, porque conozco a Tamara perfectamente, porque aparte de ser estilista soy amiga de la familia desde hace muchos años, y Tamara jamás pediría hacer un plagio. Yo me casé hace exactamente cinco meses y yo, que estoy en el medio desde hace catorce años, fui con fotos de inspiración al diseñador. Todas las novias vamos con fotos de inspiración, con fotos de referencia, y eso lo saben los diseñadores desde el minuto uno, entonces no he entendido nada del comunicado», expresó.

Sus palabras hicieron que su nombre sonara entonces como la persona encargada en ayudar a Tamara a encontrar un nuevo modisto, pues cabe recordar que es la artífice de los looks más aplaudidos del clan Preylser-Falcó así como de Ana Boyer, Margarita Vargas, Alejandra Gere, Chiara Ferragni, Irina Shayk o Lourdes Montes, entre otros. Sin embargo, ha sido ella misma quien ha desmentido la noticia y puesto en el foco a Blanca Unzueta, con quien, de hecho, Tamara, puso hace escasos días rumbo expres a Nueva York para reunirse con Carolina Herrera, la que se será finalmente la firma que la vista en su gran día.

El nombre de Cristina Reyes saltó a las primeras filas de la crónica social gracias a su larga trayectoria como estilista y tras su enlace, el pasado mes de diciembre, con Jorge Puras, conocido por ser el hijo del piloto de rally Chus Puras, bicampeón mundial.

Cómo será el vestido de Tamara Falcó según el ChatGPT

Después de reunir y analizar todas las noticias sobre el estilo de Tamara Falcó que circulan por el universo 2.0, ChatGPT, un prototipo de chatbot de Inteligencia Artificial desarrollado en 2022 por OpenAI, que se especializa en el diálogo, ha determinado que puede haber cuatro opciones para la Marquesa de Griñón el próximo 8 de julio.

En primer lugar, esta inteligencia pone a un vestido clásico de novia de línea A con encaje delicado, detalles bordados y una falda fluida; seguido de vestido de estilo minimalista, con líneas limpias y sencillas, telas lujosas y un corte impecable. Asimismo, como tercera y cuarta opción opta por un vestido de sirena con un escote pronunciado o una espalda llamativa podría realzar su estilo glamoroso, o un vestido de novia romántico con elementos como encaje suave, mangas abullonadas, detalles florales y faldas vaporosas.