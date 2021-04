Cristina Pedroche: los números que avalan su meteórica carrera

Cristina Pedroche vive los tiempos de pandemia con la pesadumbre generaliza de una sociedad hastiada de restricciones y que paga los efectos de la crisis sanitaria. Como le ha pasado a tantas y tantas personas, la de Vallecas no vive ni mucho menos su mejor momento económico, algo que es extensible también a su marido, David Muñoz, sobre todo tras el cierre de su restaurante ‘DiverXO’ en Londres. Sin embargo, sus finanzas tienen la robustez suficiente para afrontar con solvencia esta mala época ya que en esta década que lleva en la primera línea de la televisión ha conseguido importantes ingresos.

¿Pero cuáles son los números que avalan el meteórico ascenso de Pedroche? Desde que debutó en el año 2010 en Atresmedia con ‘Sé lo que Hicistéis’, ha ido convirtiéndose de manera progresiva en una de las presentadoras más importantes de nuestro país, con permiso de Pilar Rubio. A partir de ahí sumó intervenciones en conocidos programas de la pequeña pantalla que le fueron labrando un prestigio y unas ganancias que se doblaron con su gran hito: ser el rostro para las Campanadas de Atresmedia. Nunca ha hecho público su caché por tomarse las uvas ante las cámaras, pero se estima que percibe unos 60.000 euros por cada gala de fin de año. Debutó en 2017 por lo que solo con este evento se habría embolsado 240.000 euros. Además, ha conseguido hacer de la elección de sus looks para Nochevieja uno de los misterios mejor guardados del año.

Nunca le ha gustado alardear de lo bien que le ha tratado la vida. Cristina Pedroche ha tenido que sufrir una ola de críticas brutal en todo momento y cada una de sus apariciones generaba mucha controversia. Una de las grandes preguntas siempre ha sido saber cuánto dinero tenía en el banco, un interrogante que ella misma se encargó de despejar con su visita a ‘La Resistencia’: «En el banco algo hay, soy muy ahorradora, aunque la gente piensa que gano más de lo que de verdad ingreso, pero el presupuesto del Rayo Vallecano, pues doce veces menos», le dijo a David Broncano. El programa de Movistar + comprobó que en las arcas del equipo del fútbol había 12 millones de euros, entonces la presentadora resolvió el enigma: «Tengo algo menos de un millón de euros, pero con muchas deudas».

Una cifra que no es baladí y que sirve como perfecto colchón tanto para Pedroche como para su marido. A eso habría que sumarle el patrimonio inmobiliario que tienen y las ganancias por el restaurante DiverXO en Madrid tras cerrar el de Londres. Esta fue una decisión difícil para la pareja: «El primer momento es de indefensión y de no tener conocimiento real de lo que está pasando. Los tres restaurantes cerrados, con 180 personas a tu cargo sin trabajar. Me sentía bloqueado y no sabía muy bien qué estaba pasando, qué iba a pasar y cuánto iba a durar. El bloqueo mental y de toma de decisiones era absoluto», tal y como explicaba el cocinero.

La pandemia se llevo por delante uno de sus más preciados locales gastronómicos pero ambos supieron amortiguar el impacto negativo en sus cuentas con la creación de ‘El GoXO’ al comienzo de la pandemia. Se trataba de las geniales creaciones culinarias de Muñoz pero a domicilio». De momento, la idea ha tenido una gran aceptación. El restaurante take away se integró dentro del holding empresarial del chef para seguir reportándole beneficios. Son solo algunas de las cifras que sostienen la meteórica evolución de Cristina Pedroche.