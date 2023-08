Cristina Pedroche contesta a las críticas de Lucía Etxebarría sobre su poder adquisitivo

Las primeras semanas en la maternidad no están sido nada fáciles para Cristina Pedroche. Y es que lo que tendría que estar siendo una etapa llena de paz y armonía se está viendo manchada por la polémica. La conocida presentadora quiso compartir con sus seguidores la evolución de su post parto y el resultado que generó no fue el esperado, ya que recibió una lluvia de críticas por parte de muchos internautas que la consideraban una «rica privilegiada».

Pedroche quiso explicar de nuevo sus palabras por si se habían malinterpretado, señalando que la evolución que había sufrido su cuerpo después de dar a luz era la suya propia y que en ningún momento dijo que fuera el cuerpo que se le debe quedar a todo el mundo: «No hablo de otras mujeres, ni de otros embarazos que no sean el mío. Yo he tenido un muy buen embarazo sin ningún problema médico que me haya hecho coger más peso ni nada, además de haberme cuidado con deporte y alimentación», escribía. Aun así, las críticas no han cesado y rostros conocidos como el de Lucía Etxebarría han decidido sumarse a la polémica.

La escritora publicaba su opinión en su perfil oficial de Twitter donde, sin tapujos, ha decidido posicionarse completamente en contra de la fotografía publicada por Pedroche sobre su post parto. Para ello, ha comparado el cuerpo de la pediatra Julia Bhosdale (diez semanas después de parir) con el de Pedroche tras dar a luz a su primogénita. «Cristina Pedroche factura entre 1 y 2 millones de euros al año. Damos por hecho que cuenta con servicio en casa y con una enfermera por la noche para cuidarle al bebé. Si tú apenas duermes por las noches porque tienes que levantarte a dar de mamar al bebé, si te pasas el día poniendo lavadoras, si apenas sacas ni tiempo para barrer la casa y pasar el polvo, si no cuentas con un entrenador personal como el que se puede pagar Cristina… Tú tendrás un cuerpo como el de Julie Bhosale», manifiesta.

Continuaba su crítica exponiendo que Cristina podía comer comida sana y hacer meditación porque tenía un personal de servicio que le ayudaba con ello, además de disponer tiempo suficiente para invertirlo en ella misma. Sus palabras no tardaban en llegar a la presentadora de Password, quien sin más miramiento y a altas horas de la madrugada decidía responder públicamente a Lucía.

Hola Lucía, perdona las horas pero justo la niña se ha quedado dormida ahora. No tengo ningún tipo de ayuda en casa para ella, vivo solo con mi marido y mi madre algunas mañanas viene a ver a la niña y sí algún pañal le cambia (perdón por esto🙏🏽). No tengo entrenador personal… — Cristina Pedroche (@CristiPedroche) August 7, 2023

«Perdona las horas, pero justo la niña se ha quedado dormida ahora», comienza a escribir. «No tengo ningún tipo de ayuda en casa para ella, vivo con mi marido y mi madre algunas mañanas viene a ver a la niña. No tengo entrenador personal porque estudié yo misma, pero claro que recurro a un profesional cuando no tengo la capacidad o el conocimiento», expone. Continuando su defensa, explica que no se tiene por qué sentir mal si el cuerpo de Julie Bhosale no es igual que el suyo después de un parto, ya que considera que todos «son reales y válidos» al igual que todas las mujeres son igual de «buenas madres». Han pasado ya varias horas de la publicación de su respuesta y, por ahora, Lucía ha preferido no volver a posicionarse al respecto.