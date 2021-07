Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han regresado a Italia con alegría y preocupación a partes iguales. Hace pocos días que regresaron de sus vacaciones de verano en Mallorca y ya han retomado sus quehaceres. El futbolista ya se encuentra realizando la pretemporada con la Juventus y ella sigue atendiendo sus compromisos publicitarios. Sin embargo, el aterrizaje ha sido agridulce.

Empecemos por las buenas noticias. Georgina se va a convertir en tía en los próximos meses. Su hermana, Ivana Rodríguez, ha anunciado que está esperando un bebé y lo ha hecho con unas románticas fotos, junto a su pareja, Carlos García, en las que se aprecia su avanzado estado de gestación: «El milagro de la vida 👶🏻 Te estamos esperando, bebé 😍 We are waiting… Our little angel 👼🏻❤️», ha escrito.

Ivana posa en la playa con una ligera sonrisa y apoyando su mano sobre su incipiente barriguita, dentro de un vaporoso vestido beige. Adriana Abenia, Cristina Tárrega o la propia Georgina Rodríguez han sido algunas de las que han comentado la publicación, demostrando una gran alegría. De este modo, la familia crece para felicidad de todos ellos.

Hay que destacar que no es la única buena noticia en la vida de Ivana ya que hace unas semanas se conocía que había dicho ‘sí, quiero’ a la petición de matrimonio por parte de Carlos García, que a su vez es el artista que esculpió el busto de Cristiano Ronaldo en el aeropuerto de Funchal. Ambos iniciaron su relación sentimental en 2018 y ahora experimentan dos pasos de gigante como son la boda y el nacimiento de su primer hijo en común. Además, la relación entre Georgina e Ivana es muy buena y fluida, pese a que una viva en España y la otra en Italia.

La de arena es para Cristiano Ronaldo

De la felicidad por la llegada de una nueva vida a la preocupación. La peor parte se la ha llevado Cristiano Ronaldo. Su hermana, Katia Aveiro, se encuentra ingresada en el hospital de Madeira afectada de una neumonía ocasionada por la COVID-19. Ha publicado una foto desde la cama del centro médico en la que cuenta que «Lamentablemente tuve un empeoramiento fruto del maldito virus y aquí estoy, recuperándome gracias a Dios y gracias al equipo médico maravilloso».

Katia Aveiro evoluciona positivamente y ha confesado que su familia está a su lado. Hay que destacar que cuando Cristiano Ronaldo se contagió ella publicó unas enigmáticas palabras en las que dudaba del virus y tomaba una postura un tanto negacionista: «Si tiene que ser Cristiano para despertar al mundo, tengo que decir que entonces es un predestinado, un enviado por Dios. A partir de hoy miles de personas ya no creerán en la pandemia, en las pruebas y en las medidas tomadas como yo. Es el mayor fraude jamás visto. Gracias a Dios ya se escuchan voces de conciencia y el verdadero mensaje. Esto es lo que siempre defiendo, y me llamaron estúpida. El COVID ha llegado para quitarnos la libertad… ¡Veamos quién más tiene el coraje de hablar! ¿Y el mundo?, ¿se despertará o seguirá viviendo en la hipocresía? Solo pregunto y miro».