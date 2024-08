¡Bomba! Cristiano Ronaldo va a dejar el futbol definitivamente y ya hay fecha. Mayo de 2025. Una vez finalice la liga saudí, CR7 dirá adiós a la que ha sido su vida hasta ahora, y muchas son las incógnitas que se abren a partir de ahora. ¿Por qué en 2025?, ¿qué va a hacer con su vida profesional una vez cuelgue las botas? o ¿dónde vivirá? son preguntas que no sólo se hacen sus admiradores de todo el mundo, sino incluso sus más cercanos. Las decisiones más trascendentales se toman en soledad o rodeado de las personas en las que más se confía y este caso no es una excepción. Salvo su agente, Ricardo Regufe y su familia más cercana, muy pocos saben qué le pasa por la cabeza a uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.

Febrero de 2024. Cristiano cumplió 39 años en familia, rodeado de los suyos. En ese momento, comentó a su núcleo más cercano que en 2025 cumplirá 40 años y que la retirada es una posibilidad. El momento, de gran trascendencia para la vida de un jugador, fue encarado tanto por él como por los suyos con normalidad y serenidad. El momento tendía que llegar y en este caso, más pronto que tarde. Decía el Cardenal Richelieu aquello de «soy yo y el mundo contra el tiempo», pero contra el tiempo no se puede luchar. La idea empezó a madurar en su cabeza y una de las primeras medidas que tomó fue mandar que se aceleraran las obras de su casa de Cascais. Otra fue seguir con la diversificación de sus negocios: la compra de nuevas cadenas de radio y televisión y la marca portuguesa de vajillas Vista Alegre así lo atestiguan. Cristiano es un hombre de disciplina y trabajo y bajo ningún concepto va a bajar el ritmo.

Cristiano Ronaldo, en un partido de fútbol. (Foto: Gtres)

En esa dirección se manifestó Cláudia Jacques, tertuliana del programa V+FAMA, donde se dio la noticia en exclusiva: «No me sorprende. Más vale retirarse ahora, en forma. Es su segundo adiós después de dejar las ligas europeas. Hace bien y tiene sentido. Tiene muchos negocios, desde hoteles a clínicas de implantes capilares. Tiene mucho trabajo por delante y va a seguir dando mucho a nuestro país». Por su parte, Pedro Caldeira añadió: «Portugal le debe mucho a Cristiano. Es imposible que te caiga mal. Ahora toca descansar, volcarse con su familia y volver. Se acaba de hacer una casa en Cascais que es más que una casa, parece un hotel. Es fabulosa».

¿Madrid o Cascais?

A pesar de todo, tanto su club actual, el Al-Nassr, como sus fans albergan una esperanza: jugar hasta 2026 y despedirse en el mundial. De sobra es conocida la afición del futbolista en quebrar todos los récords. Si aguanta hasta 2026 y juega en la competición mundial, sería el primero de la historia en hacerlo consecutivamente en seis mundiales distintos. El titular es goloso y aunque el club saudí le hizo la oferta para jugar hasta 2026 «de momento, Cristiano está más inclinado a terminar su carrera».

Cristiano Ronaldo, en un partido de fútbol. (Foto: Gtres)

Una de las grandes incógnitas es dónde vivirá finalmente, si en Madrid o en Cascais. Según Caldeira, comentarista del programa portugués ya mencionado, «seguro que vivirá en Cascais». «Aquí tiene a su familia y a Georgina también le gusta porque está cerca de España». Por último, Jaciara Dias, tertuliana de la cadena lusa V+ y ex mujer del internacional brasileño Deco, fue clara: «Aunque no descarto para nada que al final decida seguir porque la mente del futbolista está formada para ello, para ganar y competir, es un hombre muy familiar y quiere volcarse definitivamente en su familia. Son una familia muy bonita, que siento como mía porque he convivido mucho con ellos y sé que Cristiano lo que quiere es dedicarles todo el tiempo del mundo».

Sin duda, un duro adiós para el futbol pero que parece más que asimilado por parte del protagonista. Hay que ser grande hasta para decir adiós.