Solo hacía unos días que el cantante Cristian Castro había presentado en sociedad a su nueva pareja, Maite, y los últimos acontecimientos parece que le han obligado a cerrar estas redes sociales donde había gritado a los cuatro vientos que estaba enamorado de nuevo. El artista mexicano no ha dado ningún tipo de explicación y ha dado carpetazo, al menos por el momento, a su perfil de Instagram. En las últimas horas se ha vuelto viral una cuenta donde se recogen los testimonios de varias mujeres, parece ser que muchas de ellas antiguas fans suyas, que afirman haber sido víctimas de maltrato psicológico, así como de engaños y manipulaciones por parte del hijo de la archiconocida actriz Verónica Castro.

Con más de 3.000 seguidores en las primeras 48 horas, la cuenta se presenta como «un grupo de mujeres que fuimos maltratadas por el cantante. No se aceptan insultos». Y en estos dos días de vida ha publicado 18 posts, entre ellos, varias capturas de pantalla de conversaciones de whatsapp, algunos de carácter sexual, que supuestamente Cristian Castro habría mantenido con algunas de ellas. Y en ellas se incluye también una imagen y un vídeo de una de sus exparejas, que demostraría que había estado en el interior de la mansión de Los Ángeles, propiedad del intérprete de ‘Azul’, de tal manera que avalaría su testimonio.

Estas mujeres que le acusan de haberlas maltratado le definen como «alguien turbio» que, después de haber estado en varias ocasiones con ellas, no tenía reparos en empezar a criticar sus físicos y a insultarlas. «Todo pasó ya, pero el daño psicológico fue tremendo. Hoy me doy cuenta de que fui sometida a través de un engaño para luego maltratarme psicológicamente», comenta una de ellas. «Es sucio, tampoco le gusta lavarse los dientes y es una lucha para que use condón, se lo quita sin que te des cuenta», revela otra. Al parecer, estas charlas se remontan a los últimos meses del 2020 e incluso a los primeros días de este 2021.

Estos mensajes, así como la presentación de Maite, su última novia, coinciden con la noticia que apunta a que Castro se convertirá en papá de nuevo la próxima primavera. Una niña que se llamará Sarah Azul, la cuarta de sus hijos, que nacerá fruto de una relación sentimental previa a la actual, con una compatriota que trabaja en Televisa San Ángel, y a la que habría conocido el pasado mes de septiembre. aunque él, por el momento, ni ha confirmado ni ha desmentido la noticia. El anuncio de esta cuarta paternidad llegaba solo unas horas después de que Cristian declarase que «tres hijos ya es demasiado. Empecemos a crear conciencia de tener dos hijos y basta». El ganador de 5 Premios Billboard es padre de Simone y Mikhail Zaratustra, nacidos de su matrimonio con Valeria Liberman, y de otra hija llamada Rafaella, nacida del breve romance que mantuvo con la colombiana Paola Eraso.

Su relación con Terelu Campos

Hace tres años, durante un ‘Polideluxe’, Terelu aseguró que conocía al artista internacional, explicando que le había conocido años antes cuando ella presentaba las piezas musicales en uno de los programas de Telecinco. «Le dijo a mi madre que quería invitarme a cenar, pero no pasó nada». Pero que no fue hasta que el artista regresó a ‘¡Qué tiempo tan feliz!’, cuando decidió pasar una velada con él contando, eso sí, con el beneplácito de la propia María Teresa Campos. «Nos dimos solo unos besos en el coche. Recuerdo que él quería comprarse una casa en Madrid y le acompañe a ver varias», contaba en aquel entonces.

Pero tras esto, la presentadora no tuvo reparo alguno en confesar que «creo que le pasa algo a este chico. Tiene reacciones muy extrañas. Empezó a mandarme mensajes a todas horas diciéndome que me quería y que me dedicaba canciones en sus conciertos (…) Luego desapareció, y a los dos años me volvió a mandar mensajes. Nos mensajeamos y desapareció otra vez hasta ahora». ¿Qué pensará Terelu de las acusaciones vertidas sobre Cristian Castro?.