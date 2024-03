Loles León, de 73 años, se ha convertido en la invitada de la última entrega de Showriano, presentado por Eva Soriano en Movistar Plus+. Haciendo gala de su naturalidad y dejando los tabús sexuales, la actriz que formó parte del elenco principal de la mítica serie de Aquí no hay quien viva, habló con la presentadora de sus intimidades. «Yo he roto lavadoras, yo he roto sillas, he roto camas, he roto muchas cosas… Pero ahora han sacado cosas muy reforzadas y ya no puedo romper nada», dijo antes de confesar que en esta etapa de su vida ha aprendido a autosatisfacerse: «Ahora tengo rotura conmigo misma. Todo el deseo sexual que tengo ahora lo rompo conmigo misma, tengo mi mesita de noche bien completa. Ahora lo que me queda son los elementos estupendos estos de silicona».

A medida que fue avanzado la conversación, la actriz fue revelando con los telespectadores más intimidades. «Y te digo una cosa, a medida que vas cumpliendo sí que es verdad que tienes que ir tomando cosas para la menopausia, para que no te falten tus hormonas y tus estrógenos, que el ginecólogo te lo manda y ya eres súper feliz y súper orgásmica. Y te vienen muchas más ganas de tener meneo que cuando estabas trabajando, con un tío que no te entendía, con los niños, sacando a ver cómo puedo llegar a este trabajo, con la lengua fuera… ahora ya no, ahora es todo ‘only for you’», contó sin tapujos.

Loles León presentando su espectáculo / Gtres

Las íntimas confesiones de Loles León

No es la primera vez que la intérprete habla de esta faceta de su vida privada. Sin ir más lejos, en 2017 confesó que se llegó a someter incluso a una regeneración vaginal con láser, «porque también nos tenemos que cuidar por dentro», expresó. Este tratamiento ayuda a reforzar las paredes vaginales o a reducir síntomas de menopausia como sequedad, molestias o incontinencia urinaria. Ella lo hizo para «volver a ser la mujer de siempre», aseguró.

Loles León en una imagen de archivo. / Gtres

Sobre Loles León

Nacida el 1 de agosto de 1950 en Barcelona, Loles León se dio a conocer como «chica Almodóvar’ y, desde la década de los 80 no ha dejado de trabajar, haciéndose así un hueco en el séptimo arte y convirtiéndose a su vez en una de las actrices más reconocidas del cine patrio.

Sin embargo, en lo que respecta a su vida privada siempre la relega a un segundo plano. Poco o nada se sabe de las parejas que ha tenido. El pasado año, la actriz confesó en una entrevista que hace 17 años que no tiene pareja. Al hacer balance de su vida, explicó que a sus 72 años no espera encontrar de nuevo a alguien con quien compartir su vida.