Desde que Carlos de Inglaterra se convirtiera en Rey tras la muerte de su madre, la Reina Isabel, su esposa, Camila Parker-Bowles, ha pasado a un primer plano. Como era de esperar, la familia de la nueva consorte también ha acaparado un mayor protagonismo, aunque no tenga un papel oficial dentro de la institución.

Aunque ahora Camila ha conseguido ganarse el cariño de los británicos, lo cierto es que durante mucho tiempo estuvo en el punto de mira de las críticas porque muchos la consideraban la causante del distanciamiento de Carlos y Diana. Es más, llegó a ser “la mujer más odiada del Reino Unido”. Algo que, por fortuna, ya ha quedado en el pasado, pero que también pasó factura a su entorno. Se sabe que a sus hijos los acosaron en el colegio por el romance que la hoy Reina Consorte mantuvo con el hijo mayor de la Reina Isabel, pero no fueron los únicos que sufrieron las consecuencias de esto.

Ahora, el sobrino de Camila, Luke Parker-Bowles, se ha sincerado sobre cómo vivió esta convulsa etapa. A sus 44 años, Parker reside en Nueva Jersey y trabaja como productor de cine y televisión. En una entrevista a Jenna Bush Hager ha confesado que de pequeño le acosaron por su apellido: “Fue una época difícil. No era buen momento para ser un Parker Bowles”, admitió. Luke Parker-Bowles era apenas un niño cuando sucedió todo, pero no pudo evitar que le afectara.

Además de con Jenna Bush Hager, en unas declaraciones al New York Times también ha explicado que sufrió amenazas y acoso. “Cuando estaba en el internado, recuerdo que me acosaron e incluso amenazaron de muerte. La gente estaba convencida de que Diana había muerto por culpa de Camilla y que, por tanto, yo había matado a Diana por asociación”. Para intentar sobrellevar la situación, se embarcó en proyectos solidarios: “Aprendí a llevar a cabo obras benéficas a una edad temprana. Mis padres y abuelos me lo inculcaron precisamente porque no querían que me viese envuelto en el caos de los primeros momentos de la relación entre mi tía y el príncipe Carlos”.

La propia Camila Parker-Bowles habló de esto en unas declaraciones a Vogue Gran Bretaña: “Me escudriñaron durante tanto tiempo que simplemente tuve que hallar la manera de convivir con ello. A nadie le gusta que le observen y, bueno, ya sabes, le critiquen todo el tiempo…”, dijo la esposa del Rey Carlos.

A día de hoy, Luke Parker-Bowles sigue muy implicado en temas solidarios. Por ejemplo, es el director del Jardín del 11 de septiembre de la Reina Isabel II en Nueva York, un monumento a los 67 ciudadanos británicos y de la Commonwealth que fallecieron en los atentados terroristas de 2001. Asimismo, es el fundador y dirige CinemaLab, que ayuda a restaurar cines de ciudades pequeñas, para darles una nueva oportunidad como puntos de interés comunitario. Además, asegura sentirse muy orgulloso de ser el “Parker-Bowles de Nueva York y el embajador no oficial de la Reina Consorte en EEUU”.