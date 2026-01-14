Comida en la Milla de Oro y sonrisa serena: la nueva vida de Xabi Alonso tras su destitución

La destitución de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid se ha convertido en una de las noticias más impactantes de este comienzo de año. Apenas siete meses después de asumir el cargo, el técnico tolosarra ha puesto punto final a una etapa marcada por la ilusión inicial, pero también por la falta de sintonía con parte de la plantilla y por unos resultados irregulares en los partidos decisivos. La derrota ante el FC Barcelona en la final de la Supercopa de España fue el detonante definitivo para que el club y el entrenador acordaran su salida.

El adiós de Xabi al banquillo blanco ha generado opiniones encontradas entre la afición. Para muchos, sigue siendo una de las grandes leyendas de la historia reciente del Real Madrid, tanto por su elegancia como futbolista como por su liderazgo dentro y fuera del campo. El cariño de la gente es algo que el propio Xabi ha podido comprobar en primera persona durante sus últimas apariciones públicas, donde ha sido recibido con aplausos, mensajes de ánimo y peticiones de fotos.

Nagore Aramburu y Xabi Alonso por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

En este momento de transición profesional, Xabi Alonso ha encontrado su mayor refugio en su entorno más cercano, especialmente en su esposa, Nagore Aramburu. Juntos han formado una sólida familia junto a sus tres hijos -Jon, Ane y Emma-, que se ha convertido en el pilar emocional del ex entrenador. Lejos de esconderse tras el anuncio de su despido, el matrimonio decidió salir a comer al centro de Madrid, mostrando una imagen de serenidad y unión. La pareja fue fotografiada por primera vez por la agencia Gtres tras la destitución del técnico. Eligieron para su cita el restaurante El Paraguas, uno de los templos gastronómicos más exclusivos de la capital, ubicado en plena Milla de Oro, muy cerca de la calle Serrano. Allí, alrededor de las 15:00 horas de este 14 de enero, Xabi y Nagore salieron derrochando sonrisas, complicidad y el glamur discreto que siempre los ha caracterizado.

Ante las preguntas de la prensa sobre cómo había encajado su cese, Xabi respondió con amabilidad y sin dramatismos: «Estamos tranquilos». Unas palabras breves, pero reveladoras del estado de ánimo con el que afronta este nuevo capítulo de su vida. Durante el paseo, varios aficionados lo reconocieron de inmediato y no dudaron en acercarse para saludarlo, animarlo y pedirle fotografías. El ex entrenador aceptó todas las peticiones con cercanía y educación, dejando claro que el cariño del madridismo sigue intacto.

Xabi Alonso por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Durante su etapa en el club, Nagore Aramburu fue una presencia constante y discreta. Acompañó a su marido en ruedas de prensa, desplazamientos, entrenamientos y viajes internacionales, siempre en un segundo plano, pero firme en su apoyo. Tras conocerse la destitución, compartió un emotivo mensaje en redes sociales donde expresó el orgullo de toda la familia por el trabajo realizado: «Estamos muy orgullosos de ti y del trabajo que has hecho cada día, siempre desde el respeto y el compromiso. Mis hijos y yo hemos acompañado a Xabi y al club con ilusión y gratitud».

Más allá de los resultados deportivos, la historia de Xabi Alonso en el Real Madrid también ha sido una historia de apoyo familiar, estabilidad y fortaleza emocional. El propio entrenador, campeón del mundo con la selección española y referente del fútbol europeo, ha reconocido en múltiples ocasiones que su familia ha sido clave para afrontar los momentos de presión y superar las adversidades.

Nagore Aramburu por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Ahora, se abre un interrogante sobre el futuro de la familia Alonso-Aramburu. ¿Se quedarán en Madrid o regresarán a su tierra natal, el País Vasco? En pleno curso escolar, todo apunta a que permanecerán en la capital, donde poseen una vivienda en una exclusiva zona residencial y donde se sienten felices y asentados. Mientras tanto, el relevo en el banquillo blanco lo tomará uno de los grandes amigos de la pareja, Álvaro Arbeloa, exjugador del Real Madrid y hasta ahora entrenador del Castilla. Una transición que mantiene el espíritu de continuidad dentro del club y que deja a Xabi Alonso con la tranquilidad de haber dejado su puesto en buenas manos.