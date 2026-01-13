La salida de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid tras apenas siete meses al frente del equipo ha conmocionado al mundo del fútbol. Para muchos, su periplo fue breve, pero intenso, lleno de ilusión y compromiso. Lo que no siempre se refleja en las estadísticas y los resultados, sin embargo, es la historia de apoyo incondicional que ha acompañado al técnico en este difícil periodo: la de su esposa, Nagore Aramburu. Durante toda esta etapa, Nagore ha sido mucho más que una presencia al lado de su marido; ha sido su pilar emocional, su refugio en momentos de tensión y un ejemplo de fuerza femenina en un entorno donde la presión y la crítica son constantes.

Desde el primer día de su regreso al Real Madrid como entrenador, Nagore estuvo presente, acompañando a Xabi en cada rueda de prensa, cada entrenamiento y cada desplazamiento del equipo, incluidos los viajes internacionales. Su apoyo fue discreto, pero constante. Con tres hijos en común -Jon, Ane y Emma-, Nagore ha demostrado que el papel de la mujer en la vida de un hombre no se limita al ámbito doméstico, sino que puede ser decisivo a la hora de sostenerlo ante retos profesionales y emocionales. En sus redes sociales, tras conocerse la destitución de Xabi, compartió un mensaje cargado de orgullo y afecto: «Xabi, estamos muy orgullosos de ti y del trabajo que has hecho cada día, siempre desde el respeto y el compromiso. Mis hijos y yo hemos acompañado a Xabi y al club en todo momento con ilusión y gratitud. Gracias a todos los madridistas que han confiado en nosotros y que nos han hecho llegar tanto cariño. Vuestros mensajes han significado mucho».

Storie de Instagram de Nagore Aramburu. (Foto: RRSS)

Estas palabras no solo reflejan el orgullo de una esposa, sino también la importancia del respaldo femenino en la vida de quienes se enfrentan a grandes presiones. Nagore no se limitó a acompañar a su marido en lo público; su labor también ha sido silenciosa, sostenida en el día a día, en los momentos de incertidumbre, en la tensión tras derrotas y polémicas, y en la crianza de sus hijos mientras Xabi trabajaba sin descanso.

Xabi Alonso, campeón del mundo con España y uno de los futbolistas más emblemáticos de su generación, ha reconocido públicamente la gratitud hacia todos los que le han respaldado, y especialmente hacia su familia. En su comunicado de despedida escribió: «Concluye esta etapa profesional, y no ha salido como nos hubiera gustado. Entrenar al Real Madrid ha sido un honor y una responsabilidad. Agradezco al club, a los jugadores y sobre todo a la afición y al madridismo su confianza y apoyo. Me voy con respeto, gratitud y el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible». Sin embargo, más allá de la gratitud formal, es evidente que el sostén emocional de Nagore ha sido clave para que Xabi pueda afrontar la situación con serenidad y dignidad.

Xabi Alonso y Nagore Aranburu en Roma. (Foto: Gtres)

Álvaro Arbeloa coge el testigo de Xabi Alonso

La responsabilidad de suceder a Xabi Alonso ha recaído en Álvaro Arbeloa, hasta ahora entrenador del Madrid Castilla y veterano jugador del club. Alonso deja atrás no solo su breve etapa como técnico, sino también un legado imborrable como jugador, donde conquistó títulos y se ganó el respeto de la afición gracias a su liderazgo, precisión y elegancia sobre el césped. Como entrenador, buscó imprimir un estilo reconocible que equilibrara creatividad y disciplina táctica, dejando su sello en la plantilla y consolidándose, aunque de manera corta, como una figura respetada dentro de Chamartín. La llegada de Arbeloa abre ahora un nuevo capítulo en el banquillo, mientras el recuerdo de Alonso perdurará entre los aficionados y la historia del club.