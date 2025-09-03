Tamara Falcó ha vuelto a ser diana de críticas. Un posado en topless de la hija de Isabel Preysler ha incendiado las redes ya que muchos usuarios han cuestionado su fe católica con esta imagen. Sabido es que la marquesa de Griñón es una gran seguidora de Cristo, con el que tuvo un encuentro personal un verano en el que estuvo con su padre en El Rincón. La lectura de la Biblia y la vida de Jesús de Nazaret la conquistó por completo, hasta el punto que se planteó dejarlo todo para ser monja -una decisión que no se materializó ya que poco tiempo después conoció a su actual marido, Íñigo Onieva-.

La comentada foto de Tamara Falcó

Este verano ha sido idílico para Tamara Falcó. La colaboradora televisiva ha hecho prácticamente una vuelta al mundo con su marido y con su madre, Isabel Preysler, a la que invitaron a su escapada a Maldivas.

Antes de volver al trabajo, la socialité se ha desplazado hasta Sotogrande donde veranea su hermana, Ana Boyer, y su cuñado, Fernando Verdasco. A través de redes sociales, Falcó ha compartido un carrete de imágenes de estos días de ensueño y muchos lujos, con paella incluida, en esta playa -que es una de las grandes favoritas de los rostros conocidos-.

Sin embargo, una de las fotos de este álbum ha llamado especialmente la atención debido a un posado de Tamara en la piscina en el que aparece sin la parte de arriba del bikini. Una imagen que ha causado un gran revuelo ya que muchos usuarios del universo 2.0 han puesto en entredicho su coherencia con la fe católica. «Tamara, no te reconozco con las fotos que últimamente estás subiendo», «Muy religiosa cuando le conviene» o «Siendo católica, no entiendo bien esa foto casi desnuda e insinuante en una colchoneta», han escrito algunos de sus seguidores, que han criticado este posado de la marquesa de Griñón. Por su parte, la aristócrata ha hecho caso omiso y oídos sordos ya que, a pesar de los comentarios negativos, no ha borrado la instantánea, que sigue acumulando hate.

Su vocación religiosa

Con el paso de los años, Tamara tomó el camino de la vida conyugal en lugar de la vocación religiosa -aunque reza todos los días y acude a misa con frecuencia-. Sin embargo, no siempre ha sido así y la tertuliana de El Hormiguero, incluso se informó para poder ser religiosa: «Visite varios conventos, pero no sentía que era mi sitio. Había escuchado el testimonio de muchas religiosas que cuando entraban sabían, tenían una voz interior que les decía que ese era su lugar, su camino. Yo intentaba escuchar, pero no. Visité 3, 4, 5 conventos y como que no lo escuchaba… pues nada».

Selfie de Tamara Falcó junto a Íñigo Onieva durante sus vacaciones de Semana Santa 2025. (Foto: Redes Sociales)

Eso no ha significado que la mujer de Íñigo Onieva se haya apartado de la fe. Es más, es habitual que junto con su grupo de amigas católicas, rece el rosario a través de redes o visite lugares santos como Lourdes, Fátima o Medjugorje.