Alberto Herrera se ha convertido en el digno sucesor de su padre, Carlos Herrera, en el mundo de la radio. En 2021, el marido de Blanca Llandres -con la que se casó el pasado 18 de octubre en una íntima ceremonia en Sanlúcar de Barrameda-, le tomó el relevo a su padre en los micrófonos de la Cadena COPE aunque no era el plan principal del joven comunicador para su futuro. El hijo de Mariló Montero se resistió -y casi se resignó- a probar suerte en los medios, a pesar de que ha crecido rodeado de periodistas.

Ahora, y fiel a su sentido del humor, Alberto ha hecho una revelación sobre la prohibición que le hizo su progenitor cuando tomó los mandos de la segunda parte de su programa de radio y que ha llevado a rajatabla.

El consejo de Carlos Herrera a su hijo sobre su futuro

Carlos Herrera encuentra en su hijo al sustituto perfecto. (Foto: Redes Sociales)

Carlos y Alberto Herrera han dado cuenta, una vez más, que su relación es mucho más que la de un padre y un hijo. Además de su vínculo familiar, también son compañeros de trabajo -y, a veces, amigos-. El número uno de la radio española ha concedido una reveladora entrevista en la que, además de repasar su trayectoria o los momentos más tensos de su vida -como día en el que estuvo a punto de morir tras recibir una caja bomba de ETA-, ha invitado a su vástago al espacio, donde han protagonizado un simpático momento.

A medida que pasa el tiempo, Alberto Herrera es más abierto a la hora de hablar sobre su vida íntima -o, en este caso, la de sus familiares-. El comunicador creció escuchado la inconfundible voz de su padre y, ni aún así, quiso dedicarse a los medios en un comienzo. «Desde pequeño ha visto micrófonos en casa. Se grababa, jugaba a hacer cosas. Él al principio no quería, porque decía que tenía sus propios planes. Miraba desde chico si había material, pero yo sabía que el bicho venenoso de la radio entraría por algún poro de su piel», ha contado Carlos en En Primicia.

Poco a poco, el hermano de Rocío Crusset comenzó a hacer su inmersión en la radio. Su primera aparición fue con Yo te lo explico, papá, una sección en el programa de su progenitor. En Abside Media también pasó por los micrófonos de Rock FM. Sin embargo, su gran oportunidad llegó en el verano del 2021, cuando se puso al frente -temporalmente- de Herrera en COPE.

Fue entonces cuando Alberto conquistó a los oyentes y su participación en el programa de su padre fue incrementando. «No tenemos la típica relación jefe-subordinado, porque no me dice, por ejemplo, a quién tengo que entrevistar. De hecho, me da pocos consejo. Yo fui autodidacta, y creo que en la radio se aprende siendo autodidacta (…). Si me comparase con mi padre, tendría una vida frustrante y frustrada durante toda mi vida, porque es el mejor», ha contado el marido de Blanca Llandres en el espacio de Lara Siscar.

Finalmente, Herrera Jr. no se ha podido resistir al contar que su padre le ha prohibido ciertas coletillas en la radio: «No se puede decir compañero, no se puede decir cuéntame, o ¡Sí!, para abrir una crónica».