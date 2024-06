«La cantante Pastora Soler será la pregonera del Orgullo de Sevilla 2024». Con estas palabras, el Ayuntamiento de Sevilla anunció hace unos días que la artista será la encargada de dar el pregón el próximo 27 de junio, dando así inicio a las celebraciones. Nada más conocerse la noticia, la que fuera representante de España en Eurovisión 2012 mostró la emoción de poder formar parte de esta edición. «¡Pues estaba deseando de poder contaros esta noticia que me llena de felicidad y de orgullo!», dijo en un storie de su cuenta de Instagram.



De esta manera, la intérprete de Quédate conmigo, que siempre se ha mostrado cercana y reivindicativa con el citado colectivo, toma el testigo de otros iconos de la comunidad LGTBIQ+ en Andalucía, como las también cantantes Vanesa Martín o María del Monte.

La polémica

Sin embargo, la elección de Pastora Soler como pregonera en esta nueva entrega no ha sido bien acogida por todos. De hecho, la polémica ha colocado su nombre en la primera plana mediática de la crónica social de nuestro país por este mismo motivo. Entre los mensajes de felicitación a través de las redes sociales también se pueden leer algunos criticando su papel.

«¿Os imagináis el 8M (8 de marzo) con un discurso dado por un hombre? Pastora Soler es una gran tía, pero en el Orgullo deben tener la voz las personas del colectivo porque siempre se ha hablado por ellas», ha comentado el periodista especializado en televisión Borja Terán.

Os imagináis el 8M con un discurso dado por un hombre? @PastoraSoler es una gran tía, pero el orgullo deben tener la voz las personas del colectivo porque siempre se ha hablado por ellas. Lo explicaba en este artículo en modo más amplio: https://t.co/MsDbgiYn2Q https://t.co/JqG3rogzCM — Borja Terán (@borjateran) June 13, 2024

Por otro lado, Susana Hornillo, la portavoz de Podemos en Sevilla también se ha pronunciado sobre este polémico entramado. «Con todo el respeto hacia Pastora Soler, pero nombrar a una aliada es una forma de invisibilizar a las personas del colectivo», ha indicado, dando así su opinión.

Con todo el respeto hacia Pastora Soler, pero nombrar a una aliada es una forma de invisibilizar a las personas del colectivo LGTBI, que son quienes deberían protagonizar el Orgullo de Sevilla. En realidad tampoco nos sorprende viniendo de un PP que detesta la diversidad. https://t.co/XbRKq6hsJp — Susana Hornillo (@SusanaHornillo) June 13, 2024

No solo en X (antiguo Twitter) se han pronunciado los internautas. En Instagram también se ha podido conocer el descontento. «Amo, respeto y es una persona increíble, pero Pastora Soler no ha aportado nada a la vida LGTBIQ+ de Sevilla», ha comentado un usuario. Asimismo, hay quienes apoyan esta decisión. «Todos los que criticáis a Pastora Soler, con todos mis respetos os lo digo. Se nota que no habéis ido a muchos conciertos suyos, en todos ellos, tiene unas palabras preciosas hacia el colectivo», ha dicho por su parte otro usuario.