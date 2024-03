El ‘clan del Nabo’: así es el selecto grupo de amigos del príncipe Guillermo y Kate Middleton

La Familia Real británica no atraviesa un buen momento. A la enfermedad del rey Carlos III se le han unido varias circunstancias que han hecho saltar las alarmas y los rumores no se han hecho esperar. El pasado fin de semana, Kate Middleton publicó una fotografía para celebrar el Día de la Madre. El problema es que la imagen estaba retocada, gesto que ha puesto en circulación todo tipo de rumores. Por suerte los príncipes de Gales no están solos: cuentan con el respaldo de sus amigos, un grupo conocido como “el clan del Nabo”. Pero, ¿quiénes son los integrantes de la pandilla del príncipe Guillermo y Kate Middleton?

El príncipe Guillermo y Kate Middleton tienen una pandilla de amigos que han sido apodada por la prensa británica como “Turnip Toffs”, que en español se puede traducir como “el clan del Nabo”. Se trata de un conjunto de matrimonios ricos, aristócratas, relativamente jóvenes y famosos en la alta sociedad. Pertenecen a la jet set y sus aficiones son el campo y la caza. Llevan una vida secreta, aunque este digital les ha identificado. A continuación, los nombres más destacados de esta cotizada lista.

David Rocksavage y Rose Hanbury

Los marqueses de Cholmondeley, igual que el resto del grupo, tiene una casa en Norfolk. Esta localidad se encuentra ubicada a tres horas en coche de Londres y suele estar frecuentada por personalidades importantes. De hecho, el príncipe Guillermo y Kate Middleton poseen allí su residencia de campo, Sandringham House.

David Rocksavage y Rose Hanbury contrajeron matrimonio de forma civil en el Ayuntamiento de Chelsea en 2009. Poco después de la boda nacieron dos gemelos que actualmente tienen 15 años. Más adelante, dieron la bienvenida a su hija menor, Lady Iris, de ocho. Es decir, igual que los príncipes de Gales, el matrimonio, formado por Rose y David, también tiene tres hijos.

Rose Lambert fue dama de honor en la boda de la Reina Isabel, así que su vínculo con la Casa Real británica es muy fuerte, por eso pertenece al famoso “clan del Nabo”.

Sofía Carter y Robert Snuggs

Uno de los elementos en común que comparten los integrantes de este grupo de amigos es que todos tienen grandes propiedades en Norfolk. De hecho Sofía es hija de un constructor muy conocido en la zona, Robert Carter. Es íntima amiga de Kate Middleton desde pequeña y eso ha hecho que sus maridos entablen una estrecha relación. Sofía es la madrina de bautismo de Charlotte.

Guillermo y Violeta Vestey

Todos los que forman parte del “clan del Nabo” tienen detrás grandes fortunas, así que los Vestey no iban a ser menos. Guillermo y Violeta poseen un patrimonio de 750 millones de libras. Son dueños de una cadena hotelera llamada Vestey Holdings y llevan años teniendo relación con los futuros reyes de Inglaterra. Guillermo es hijo de Lord Samuel Vestey, quien fue uno de los grandes apoyos de la reina Isabel II.

James y Laura Meade

Laura Meade, hija de los condes de Romeny, se casó con James Mead, amigo de los Príncipes de Gales. La boda se celebró en la casa que la familia aristócrata posee en Norfolk en 2013. Forman parte de la selecta pandilla de Kate Middleton. Tanto es así que Laura Meade es madrina de Louis de Gales.

Guillermo y Rosie van Cutsem

Guillermo, tocayo del príncipe de Gales, es uno de sus mejores amigos. Sin duda, estará pendiente de él en estos momentos tan complejos, pero ¿de dónde nace esta relación? Es el menor de los cuatro hijos del fallecido Hugh van Custem, amigo de la universidad del Rey Carlos. Se conocen desde que eran niños, por eso su vínculo es tan estrecho.

Sussy Cazalet

Para terminar hay que resaltar la presencia de Sussy Cazalet, ahijada de Diana de Gales. Su madre era una de las grandes amigas de Lady Di, por eso tiene tan buena sintonía con el príncipe Guillermo. Además su abuelo, Peter Cazalet, estaba muy unido a la Familia Real británica porque entrenaba a los caballos de carreras de Isabel II.