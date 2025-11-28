La cita solidaria que Patricia Rato nunca se pierde en Navidad

Como cada año, la Fundación Padre Arrupe organiza un concierto solidario en Navidad que este 2025 celebra su 28º edición. Una labor en la que está inmersa Patricia Rato, que ha continuado con el legado en la ONG que fundó en 1992, tras la guerra civil de El Salvador, el jesuita Juan Ricardo Salazar-Simpson, su tío.

Este sábado 29 de noviembre a las 12:00h, en el Auditorio Nacional de Música, en la Sala Sinfónica, tendrá lugar esta acción solidaria que Patricia Rato nunca se pierde. Más allá de su imagen en la prensa del papel couché -ya que estuvo casada con el torero de Juan Antonio Ruiz Espartaco, o porque es sobrina de Rodrigo Rato, ex Ministro de Economía y Hacienda-, la empresaria ha sabido utilizar muy bien su nombre y su exposición mediática para dar a conocer este proyecto familiar -que comenzó hace más de treinta años- que ayuda a niños procedentes de Soyapango, uno de los barrios más peligrosos de El Salvador.

Patricia Rato en una imagen de archivo. (Foto: Gtres)

El papel de Patricia Rato en la Fundación Padre Arrupe

Si por algo se caracteriza Patricia Rato es por su discreción a la hora de hablar sobre su vida privada. Sin embargo, ha sabido utilizar muy bien su altavoz para dar a conocer la fundación familiar -de la que su hermana, Aurora Rato, es directora general-.

Hace justo dos años, coincidiendo con estas fechas, la ex mujer de Espartaco contó que la situación en El Salvador estaba peor que nunca. Fue por ello que hizo un llamamiento a la solidaridad para hacer donaciones a través de la Fundación Padre Arrupe. Al igual que su hermana está inmersa en la gestión de la ONG, Patricia -que conoce de cerca la situación de Soyapango-, aporta la visibilidad de la misma -como, por ejemplo, acudiendo al concierto solidario navideño-.

Patricia Rato en un acto de la Fundación Padre Arrupe. (Foto: Gtres)

De la misma manera que Rato recogió el testigo de su tío jesuita, la sobrina de Rodrigo Rato también le ha inculcado a su hija Isabella, la importancia de ayudar al prójimo. De hecho, la joven abogada estuvo por primera vez con tan solo ocho años en El Salvador junto al resto de sus familiares -y también junto a su abuela, presidenta de la Fundación Felicidad Salazar-Simpson-. Una labor que conoce muy de cerca y que supuso un impacto en su vida.

La labor de la ONG

Desde comienzos de los 90, la Fundación Padre Arrupe tiene la misión de ofrecer educación «basada en la excelencia humana a niños y jóvenes en riesgo de exclusión social en El Salvador», tal y como reza en su página web. Asimismo, con el paso de los años, la ONG ha crecido y también asegura el cuidado de la salud de una manera eficaz, integral y de calidad.

Una acción solidaria que en la que Patricia está completamente inmersa junto al resto de sus familiares, que a través de diferentes eventos tratan de recaudar fondos para los menores de El Salvador más desfavorecidos.