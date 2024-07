Justin Bieber, el reconocido artista canadiense, fue la estrella principal de un evento exclusivo en Mumbai, India, donde actuó en la preboda del hijo de Mukesh Ambani, uno de los hombres más ricos de Asia. Por este concierto privado, Bieber habría recibido la impresionante suma de 10 millones de dólares (más de 9 millones de euros), según informó la edición india del Times.

El evento se llevó a cabo en el Centro Cultural Nita Mukesh Ambani, donde Bieber deleitó a los novios y a todos los invitados con un espectáculo de 60 minutos. Durante su actuación, interpretó doce de sus canciones más icónicas, entre las que se incluyen éxitos como Sorry, What Do You Mean o Peaches. Esto significa que, en términos aproximados, Bieber ganó casi un millón de euros por canción.

Los novios, Anant Ambani y Radhika Merchant, ambos de 29 años y amigos desde la infancia, están próximos a celebrar una lujosa ceremonia hindú de tres días, comenzando el viernes 12 de julio. Anant Ambani, heredero multimillonario y presidente de Reliance Industries, tiene un patrimonio aproximado de 116 billones de dólares, según Forbes. Por su parte, la novia, es la hija del rico magnate de negocios, Viren Merchant, conocido por su éxito en diversos sectores empresariales. Esta boda representa la unión de dos familias prominentes y de considerable influencia en la sociedad india, marcando así un evento significativo en el ámbito social y empresarial del país.

El padre del novio y el organizador de la fiesta, Mukesh Ambani, clasificado como la undécima persona más rica del mundo con un patrimonio de 121.000 millones de dólares, no escatimó en gastos para la celebración de la boda de su hijo. Esta no es la primera vez que organiza un evento de tal magnitud; en 2018, Ambani gastó 100 millones de dólares en la boda de su hija, un evento que contó con la participación de la célebre cantante estadounidense Beyoncé.

Justin, quien había suspendido su gira ‘Purpose World Tour’ hace siete años debido a «circunstancias imprevistas», no quiso perder la oportunidad de participar en este evento millonario. Anteriormente, otros artistas como Rihanna también habían aceptado actuaciones similares en las celebraciones previas a la boda de Ambani y Merchant, incluyendo una gala de tres días en Gujarat en febrero, donde Rihanna actuó ante destacados invitados como Mark Zuckerberg e Ivanka Trump.

Tras el concierto, Bieber compartió momentos del evento en su cuenta de Instagram, mostrando fotos y videos junto a los futuros novios y los asistentes. El cantante, quien lucía relajado con una camiseta blanca de tirantes, pantalones negros y una gorra de béisbol hacia atrás, se mostró cariñoso con el público. Después de su destacada actuación, puso rumbo de regreso a Estados Unidos, donde lo esperaba su esposa, la reconocida modelo Hailey Bieber, quien a sus 27 años está disfrutando de su primer embarazo.