El chef español José Andrés ha lanzado una seria advertencia ante la creciente tensión política global: el mundo podría estar acercándose a lo que denomina un «Armagedón alimentario». En un momento marcado por conflictos internacionales, inestabilidad climática y problemas estructurales en los sistemas agrícolas, el fundador de la organización humanitaria World Central Kitchen ha expresado su preocupación por la posibilidad real de que el planeta enfrente una crisis alimentaria de escala masiva.

Sus declaraciones, que han generado una amplia repercusión internacional, las ha formulado durante su participación en el pódcast Where Everybody Knows, presentado por actores como Ted Danson y Woody Harrelson. Allí, José Andrés ha señalado que no es descabellado imaginar un futuro cercano en el que millones de personas despierten sin acceso a alimentos suficientes. «Imagina que un día nos levantamos y no hay comida suficiente en el planeta Tierra para alimentar a todos. Eso puede pasar», ha afirmado con rotundidad. A su juicio, la combinación de guerras, sequías, sobreexplotación de recursos naturales y desinterés político está gestando una tormenta perfecta que podría colapsar la seguridad alimentaria global.

El chef José Andrés en una conferencia. (Foto: Gtres)

Estas declaraciones no son un gesto aislado. El chef se ha referido directamente a las consecuencias del reciente ataque de Estados Unidos a Irán, un conflicto que, aunque lejano para muchas personas, puede tener efectos colaterales devastadores en las cadenas de suministro, la producción agrícola y los precios internacionales de alimentos. «La gente no se da cuenta de lo conectados que están los sistemas de alimentación con la estabilidad mundial», recalca Andrés, subrayando que las guerras, además de provocar muerte y destrucción, dejan tras de sí hambre, escasez y desplazamientos masivos.

José Andrés ha insistido en que la alimentación debe dejar de ser considerada un asunto secundario por los gobiernos y pasar a ocupar un lugar central en las agendas de seguridad nacional. «Necesitamos un asesor de seguridad alimentaria al lado del presidente, que esté pensando constantemente cómo prevenir y responder ante crisis alimentarias», ha dicho. Asimismo, ha criticado también que la política agrícola actual esté centrada exclusivamente en subsidios y producción, sin prestar suficiente atención a la sostenibilidad, la gestión de los océanos, la pesca responsable ni a la innovación en conservación de alimentos.

El chef José Andrés en una conferencia. (Foto: Gtres)

En paralelo a sus advertencias, la organización que dirige ha reanudado sus operaciones humanitarias en Gaza tras más de doce semanas de parón. El regreso de World Central Kitchen a la zona ha permitido reactivar la distribución de comidas calientes en un territorio profundamente afectado por la guerra y el bloqueo. En los primeros días de retorno, la ONG logró repartir más de 10.000 raciones, con platos básicos como guisos de patata o pasta con verduras. Según la propia organización, desde octubre de 2023 se han distribuido más de 133 millones de comidas en Gaza, aunque alertan de que la situación sigue siendo extremadamente frágil.

Andrés ha reiterado que este tipo de intervenciones humanitarias son esenciales, pero no sustituyen la acción política estructural. «Podemos estar allí hoy, dando de comer, pero si no se garantiza el acceso humanitario constante, esto no es sostenible. El hambre no desaparece solo con una comida al día», declaró. En este contexto, volvió a insistir en la urgencia de actuar globalmente, con visión a largo plazo, y responsabilizó tanto a gobiernos como a ciudadanos de no ignorar una amenaza que, según sus palabras, «ya está en marcha».

El chef José Andrés y Pepa Muñoz en Valencia. (Foto: Gtres)

Para el chef, el futuro de la humanidad está directamente ligado a cómo gestionemos nuestra alimentación. Si no se toman medidas contundentes, el riesgo de un colapso alimentario no será solo una posibilidad, sino una certeza. Y cuando llegue ese momento, será demasiado tarde para reaccionar.