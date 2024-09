Chanel Terrero sobre su salto a la fama: "Hay días que no tenía fuerzas para salir a la calle"

La vida de Chanel Terrero cambió para siempre en 2022. La cantante fue elegida para representar a España en el Festival de Eurovisión con SloMo, la canción con la que consiguió el tercer puesto del certamen con 459 puntos. Gracias a su participación en el concurso televisivo, su trayectoria alcanzó un gran éxito que, según ha narrado ella misma, no ha sido nada fácil de digerir. «Hay días que no tenía fuerza como para poder salir a la calle siendo el personaje que todo el mundo conoce y no siendo como soy dentro de mi casa», ha confesado durante el evento Vogue Fashion Night Out celebrado el pasado jueves, 12 de septiembre, en Madrid.

«Creo que la cosa más importante que puedo decir es que lo mejor que hice fue ir a terapia. Yo creo que la terapia es muy importante, tanto si estás delante de las cámaras como si estás detrás. Debería ser algo mucho más accesible para todo el mundo. Y a mí me ayuda muchísimo», proseguía explicando. «Somos humanos, estamos en evolución todo el rato. Puede ser que un día te sientas mejor y otro peor. Además, las mujeres con nuestra menstruación y nuestras hormonas estamos contantemente cambiando», añadía.

Chanel Terrero en el Vogue Fashión Night Out. (Foto: Gtres)

No obstante, a pesar de revelar que se ha puesto en manos de profesionales para acostumbrarse a ser un rostro conocido, Chanel también ha insistido en que siempre ha tenido mucha suerte con sus fans: «Son todos muy respetuosos y me tratan con mucho cariño. Nunca he tenido ningún altercado así en público», expresaba.

Chanel Terrero en el Festival de Eurovisión 2022. (Foto: Gtres)

Abriéndose como nunca antes lo había hecho, la artista opinaba que lo mejor de la fama es poder conocer gente nueva y poder crecer e inspirarse en artistas a los que sin la exposición pública nunca habría llegado. En cuanto a lo peor, Chanel lo tiene claro: «Lo peor es la privacidad, que no existe», sentenciaba. Haciendo referencia a este último punto, también ha destacado que es raro que salga un día a la calle y no le paren, pero es algo a lo que se ha acostumbrado y que no le molesta. «Al final soy muy agradecida con mis fans, entonces ese momento lo veo como algo bonito también», señalaba.

Sus próximos proyectos

A pesar de todo, la carrera de Chanel continúa imparable. A principios de año sacó su nuevo disco y, según sus últimas palabras, se ha pasado todo el verano preparando la gira. «Estoy muy feliz. También sorprendida por la acogida que ha tenido el disco. La gente venía y se sabía todas las canciones. Cada show que he hecho ha sido súper especial. Me lo llevo siempre para mí», decía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chanel Terrero (@chanelterrero)

Hace años debutó como jurado en un talent show de televisión y, aunque entre sus planes próximos no se encuentra el regresar a la pequeña pantalla, Chanel ha confesado que no le importaría volver. «La tele me encanta. Yo nunca cierro las puertas a nada. Nunca digo no a nada. Ya se verá que pasa», concluía.